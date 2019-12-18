Пусть расцветает дерево счастья

За победу боролись 16 команд из разных уголков Зауралья.

Выставка «Семейная мастерская» – один из этапов конкурса – вышла за рамки формата обычной экспозиции. Например, Лебяжьевский районный клуб молодых семей «Подкова» потчевал всех желающих угощением со своего традиционного хлебосольного стола. «Подковцы» приготовили огромный пирог, бутерброды, булочки и две огромные кастрюли окрошки! А еще они решили сопроводить выставку мастер-классами – по рисованию углем, созданию букетов из конфет, демонстрировали фокусы и организовали фотосалон.

Проявить ловкость участникам пришлось во время спортивно-ролевой игры «Квиддич». Её идея взята из книг Джоан К. Роулинг о Гарри Потере, конечно, с той поправкой, что игроки передвигаются не по воздуху, а по земле. Но больше всего позитивных эмоций у команд вызвало прохождение квеста «Счастливая семья».

– Квест очень понравился, выставка была интересная. А еще большое спасибо организаторам, что наших детей все время занимали волонтёры, – поделилась впечатлениями Наталья Беляева, руководитель клуба «Семейная радуга» Катайского района, который приехал сюда большой делегацией – 32 человека, в том числе 8 детей.

– На таких фестивалях мы получаем море позитива, заряжаемся энергией, – расказала Ирина Пахарукова из «Любящих сердец» Варгашинского района. – Конечно, интересно посмотреть на клубы других районов. К тому же сам процесс подготовки к фестивалю – это такая отдушина в нашей повседневной жизни.

Торжественное подведение итогов фестиваля состоялось на летней эстраде Детского парка. Директор регионального детско-юношеского центра Юлия Козлова обратилась к участникам:

– Хочу вам пожелать, чтобы такая интересная, активная жизнь у вас была не только перед нашим фестивалем, но и весь год. Чтобы вы ходили к друг к другу в гости, чему-то учились и радовали друг друга. Чтобы всегда в ваших клубах и семьях звучал детский смех.

Творческим подарком для зрителей фестиваля стали выступления лучших участников одного из предыдущих конкурсных этапов – «Битвы семейных хоров». Варгашинский клуб «Любящие сердца» исполнил песню «Смуглянка». На сцену они вышли в нарядах, стилизованных под военную форму. Особенно трогательно смотрелись мальчишки и девчонки в рубашках защитного цвета и пилотках, которые поддерживали своих мам и пап, подыгрывая на ложках. А Звериноголовский клуб «Светлячок-маячок» выбрал песню из фильма «Мери Поппинс, до свидания!» про брадобрея и льва, придумав к ней забавную инсценировку, которую изобразили на сцене вместе дети и взрослые. Обеим командам в этот день были вручены дипломы победителей в «Битве семейных хоров».

Наград было еще очень и очень много. Назовем лишь некоторые. «Любящие сердца» Варгашинского района стали лидерами в фотоконкурсе «Сюжеты любимого кино», катайская «Семейная радуга» – первыми в игровом квесте «Крепкая семья». Победитель в турнире по «Квиддичу» – клуб Далматовского района «Союз сердец», а по боулингу – «Оберег» из Кургана. Лебяжьевский клуб «Подкова» отмечен дипломом за лучшую социально-значимую акцию по пропаганде семейных ценностей. Этот этап конкурса был заочным, команды представляли его в виде видеоотчета.

– Мы приготовили более ста кустов сирени, – рассказала об акции «подковцев» председатель актива клуба Полина Яхнич. – Красиво их упаковали, как подарочки, и ленточкой к каждому привязали эксклюзивную бирку. Там было написано, что это дерево желаний, его нужно посадить всей семьей. А когда оно зацветёт, найти пятилепестковый цветочек и загадать желание всей семьей. На отчетном концерте Дома детского творчества мы на площади дарили эти саженцы всем жителям посёлка Лебяжье с пожеланиями счастья. И сами семьи клуба тоже посадили у себя такие деревья. Думаю, в будущем году они должны зацвести!

Ну а в тройку лидеров по итогам всех конкурсных испытаний вошли курганский клуб «Оберег» (3-е место), лебяжьевская «Подкова» (2-е место) и обладатель гран-при областного фестиваля клубов молодых семей-2016 и денежного приза клуб Катайского района «Семейная радуга». Именно катайцам вновь предстоит представить наш регион на Всероссийском форуме молодых семей.

Мария Цисарева. Фото предоставлено региональным детско-юношеским центром.