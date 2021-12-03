Путин освободил от налога на доходы семьи с детьми

Президент России Владимир Путин внес изменения в ст. 217 второй части Налогового кодекса. Документ об этом опубликован на портале правовой информации.
В соответствии с внесенными изменениями, от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) освобождаются доходы, получаемые при продаже жилья семьями с двумя и более детьми в случае приобретения нового жилья для улучшения жилищных условий.
Срок, в течение которого продаваемое жилье находилось в собственности налогоплательщика, не имеет значения.
Однако есть и определенные условия:
- налогоплательщики должны быть родителями (усыновителями) не менее двух детей, не достигших возраста 18 лет (24 лет, если дети получают образование по очной форме);
- новая недвижимость должна быть приобретена в тот же календарный год, в который продана старая, или не позднее 30 апреля следующего года;
- если речь идет о договоре долевого участия в строительстве, то по договору должна пройти полная оплата; общая площадь приобретенного помещения или его кадастровая стоимость должны быть больше, чем в проданном объекте;
- кадастровая стоимость проданного жилья не должна превышать 50 млн руб. ; на момент продажи жилого помещения ни у налогоплательщика, ни у его детей не должно быть в собственности другого жилья, площадь которого в совокупности больше 50% площади приобретенного жилья.
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