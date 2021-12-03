Путин освободил от налога на доходы семьи с детьми

Президент России Владимир Путин внес изменения в ст. 217 второй части Налогового кодекса. Документ об этом опубликован на портале правовой информации.

В соответствии с внесенными изменениями, от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) освобождаются доходы, получаемые при продаже жилья семьями с двумя и более детьми в случае приобретения нового жилья для улучшения жилищных условий.

Срок, в течение которого продаваемое жилье находилось в собственности налогоплательщика, не имеет значения.

Однако есть и определенные условия: