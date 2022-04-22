Пётр Макаров: «Наши воины бьются за правое дело, за мир!»

Я с тревогой наблюдаю за происходящими на Украине событиями. В условиях информационного противоборства, когда Интернет пестрит многочисленными фейками, очень непросто сохранять спокойствие. В настоящее время, считаю особенно важным уделять внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения, актуальность этой работы очевидна. Наши дети и подростки должны гордиться своей страной и уметь отличать фейковую информацию, поступающую из непонятных аккаунтов в соцсетях, от достоверных сведений из официальных источников.

Спорт всегда был вне политики. Мы спортсмены решаем все споры на ринге или на футбольном поле. Там выясняем кто быстрее, сильнее, выше…

Так было раньше, но сегодня мы не просто спортсмены. Каждый из нас, прежде всего, гражданин. Время такое. И как гражданин – ты обязан сделать свой выбор. С кем ты? За какие ценности ты сегодня готов бороться? Как это сделали наши ребята на Донбассе, которые заслонили собой мирных жителей, встали на пути нацбатальонов.

Сегодня наша страна и все мы переживаем очень сложный период. Россия столкнулась с беспрецедентным давлением и реальной угрозой полномасштабного военного конфликта на своей территории, оставаться в стороне от этих процессов значило бы поставить под вопрос само существование России, а также существование русских и украинцев на Украине. Российская Федерация сделала всё, чтобы не допустить военных действий, но в сложившейся ситуации иной исход оказался невозможным.

Президент России принял единственно правильное решение, он начал специальную операцию по принуждению киевского режима к миру: «Мной принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации».

А это значит наши воины бьются за правое дело, за мир! И мы, спортсмены, учителя, предприниматели, врачи, работники сельского хозяйства и культуры – обязаны их поддержать. Они там рискуют своими жизнями для того, чтобы здесь был мир. Мы все искренне переживаем за мирных людей, находящихся в зоне специальной военной операции, и желаем им только добра. Мы надеемся, что вскоре мир и спокойствие на этих территориях будут восстановлены

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Газета «Боевое слово» Белозерского района.