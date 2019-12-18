Разгулялась вдруг вода

Именно поэтому в руководстве Главного управления МЧС России по Курганской области решили встретиться с представителями региональных СМИ, прокомментировать складывающееся на текущий момент положение. Его подробно обрисовал и ответил на вопросы журналистов первый заместитель начальника названного ведомства Стани­слав Носков.

Как никогда сложной продолжает оставаться обстановка в городе Шадринске, функционирующем в режиме чрезвычайной ситуации. По оценкам специалистов, в первую очередь, это связано с обильным таянием снега, что и привело к большому притоку воды в реку Исеть. Подобного рода паводка не наблюдалось здесь 16 лет, и сейчас уровень воды составляет 384 см. Это при том, что опасные явления характеризуются уровнем 375 см.

– В 2000 году, – отметил Носков, – паводковые воды поднимались здесь до отметки 446 см. В настоящее время приток значительно замедлился. За последние сутки уровень воды повысился всего на один сантиметр. Специалисты МЧС, ведущие мониторинг развития ситуации, ожидают дальнейшего спада.

Из оперативной сводки явствует, что на понедельник было подтоплено 75 придомовых территорий, из которых 66 – жилые строения, включая девять двухквартирных домов и три отдельно стоящих. В целях безопасности три человека временно отселены. Всего в зону подтопления попало 210 человек, из них 162 взрослых, 48 детей и два взрослых инвалида.

По словам Стани­слава Носкова, уровень воды отслеживается каждые 30 минут, все сведения отправляются в центр управления в кризисных ситуациях. Кроме того, круглосуточно проводятся подворовые обходы, населению вручаются подготовленные памятки. Причем заблаговременно было принято решение на наиболее опасных участках возводить дамбы из насыпных мешков, и эта работа не прекращается.

Впрочем, река Исеть продолжает преподносить сюрпризы. По информации одного из руководителей ведомства, реально ухудшение ситуации в районе села Мехонского. В настоящее время уровень воды составляет там 480 см. Неблагоприятные явления возможны при уровне 560 см и опасное явление – при 625 см. «Мы ожидаем там подъем воды до уровня 5 метров, – прогнозирует Носков. – Это при самом плохом развитии событий. А если говорить в целом, то последний раз такие высокие уровни отмечались в 2007 году».

Подробную информацию получили журналисты по ситуации в Далматовском районе, где с 7 апреля текущего года введен режим чрезвычайной ситуации. Уровень воды в реке Исеть в г. Далматово составлял на вчерашний день 254 см (опасные явления возникают при отметке 275 см. – Прим. авт.). В настоящее время в зоне подтопления остается 59 придворовых территорий, в том числе 9 жилых домов с населением 19 человек, из них 3 ребенка. Вода сошла с 37 придворовых территорий и 40 жилых домов. В целях осуществления контроля за санитарно­эпидемиологическим благополучием населения города Далматово была организована работа группы Центра гигиены и эпидемиологии по Курганской области. Также проводится ежедневный мониторинг заболеваемости острыми кишечными инфекциями на территории Далматовского района. Данных случаев пока не зарегистрировано, эпидемиологическая обстановка остается в пределах нормы.

А вот ситуация в Звериноголовском районе больших опасений у специалистов пока не вызывает, хотя она и продолжает отслеживаться также в ежесуточном режиме.

Что касается областного центра, то уровень воды тут составляет пока 445 см. Дойдет ли этот поток до опасного уровня? Вопрос остается открытым. Если ориентироваться на прогноз, то ожидаемая величина подъема воды – 660 см, при вероятной погрешности плюс­минус 1 м 15 см. Грубо говоря, мы ждем уровня 7 м 80 см, констатировал Носков, и к этому готовимся. А самое плохое, что может ожидать курганцев при развитии паводковой ситуации, – это уровень 8 м 30 см. При таком развитии событий реально ожидать перелива шоссе имени Тюнина на поселок Увал, подтопления части дачных участков. Но это всего лишь прогнозы.