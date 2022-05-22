Редактор «Голоса целинника» рассказала об особой миссии сельских журналистов

О том, как партийная дисциплина привела в газету, зачем «будоражить общество» и чем уникальны селькоры, рассказала редактор Целинной районной газеты «Голос целинника» Валентина Шепелева.

– Валентина Сергеевна, ваша газета с богатой историей. А как она начиналась?

– По утверждению редактора газеты в 70-е годы Ивана Ивановича Лошкарева, первый номер газеты «Вперед» – органа Усть-Уйского РК ВКП(б), райисполкома и райпрофсовета – вышел в свет 20 декабря 1930 года. К сожалению, он не сохранился, но архивные данные свидетельствуют, что 11 марта 1931 года выпущен девятый номер, а 19 марта того же года редактором утвержден Федор Михайлович Соколов.

Тираж двухполосной газеты с периодичностью три раза в неделю определялся в 1500 экземпляров. Становление газеты происходило сложно из-за слабой материально-технической базы, недостатка квалифицированных кадров – в штате редакции было всего два человека. Перестроечные периоды вносили свои коррективы в деятельность редакции, но газета всегда несла людям достоверную, своевременную, точную по содержанию, интересную в изложении информацию.

В 1963 году газета сменила свое название на «Голос целинника», что было связано с массовым освоением целинных земель. С того времени менялись учредители, тираж, менялась стоимость подписки. В настоящее время газета находится на полном хозрасчете.

Партия сказала: «Надо!»

– Расскажите о тех, кто газету создавал, и о тех, кто продолжает славные традиции.

– Значительный вклад в газетное дело внесли редакторы разных лет: ветеран Великой Отечественной

войны Иван Лошкарев; заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Союза журналистов Владимир Колесников, награжденный премией имени Яна Пурица. Заведующие отделами – обозреватели, члены Союза журналистов Виктор Георгиевич Приходько, Валентина Павловна Гусельникова, Федор Тихонович Павлов, Василий Семенович Коршунов, Юрий Петрович Ярушин и др. Они были настоящими мастерами пера.

Работающая сейчас в должности ответственного секретаря Марина Кузнецова прошла путь от рядового литсотрудника. Своим любимым делом она занимается уже более сорока лет. С 2000 года на должности водителя, а затем и фотокорреспондента работает Игорь Шепелев. Оба сотрудника – члены Союза журналистов, победители и лауреаты различных областных конкурсов.

– Каков ваш путь в журналистику?

– Никогда не думала и не мечтала стать журналистом, тем более редактором. Журналистского образования не было, но получила специальность политолога-преподавателя. В то время партия сказала: «Надо!». Исполнительская дисциплина, ответственность не позволили отказаться. К тому времени у меня был большой опыт работы с людьми разных возрастов. Суть работы понимала, потому согласилась, хоть и со страхом в душе: только бы получилось. Спустя годы можно выдохнуть и сказать: да, получилось. Об этом говорят награды за участие в журналистских конкурсах, признание читателей. Становление проходило сложно – приходилось своим же коллегам доказывать, что нужно познавать, развивать, совершенствовать… Помогли освоить профессию коллеги – редакторы районных газет: Полина Ивановна Пешкова, Альбина Аркадьевна Сусева, Мария Андреевна Кукарина, Владимир Михайлович Наговицин. Признательна за юридическую помощь и моральную поддержку нашим прежним руководителям: Виталию Алексеевичу Есетову, Евдокии Петровне Клепиковой, Марине Александровне Гвоздецкой.

– Вас называют «пишущим редактором». Это осознанная необходимость?

– В последнее время – безусловно. А в журналистике решила проявить себя много раньше. В командировках же бывали часто, людей знала хорошо. И героев подбирала – настоящих, непридуманных, преданных земле, труду и малой родине. Через газету хотелось донести истинные ценности, чтобы дети знали и гордились историей своего рода, чтобы перенимали навыки родителей-тружеников, чтобы люди в почтенном возрасте были почитаемы и уважаемы. Пока село живет – есть о ком писать. Быть журналистом сельской газеты, на мой взгляд, особая миссия, потому что это своеобразная среда обитания, не замутненная ложью, наполненная чистотой и искренностью взаимоотношений, неиспорченными нравственными ценностями. Сельчане по своему характеру трудолюбивы, смекалисты и выносливы. Потому и хочется о них писать. Моя любимая тема – сельские труженики. С удовольствием пишу о простых увлеченных людях, фермерах, руководителях разных форм собственности в плане приверженности к труду и каких-то достижений. Источниками информации становятся встречи, беседы, выхватывание отдельных фактов, а после раскручивание темы, примеры из докладов на совещаниях и просто слухи с проверкой достоверности…

Не было такого случая, чтобы респондент отказался от встречи и беседы. Готовясь к встрече, прикидываю план, проявляю любопытство в хорошем понимании слова, ищу дополнительную информацию в Интернете по теме. При свободном разговоре стараюсь найти какие-то изюминки, которые украсят материал, а дальше стараюсь прикоснуться к жизни респондента – что-то увидеть глазами, потрогать руками. В итоге – полноценное общение. И еще есть время поразмышлять, поискать зернышко. В своем повествовании хочется показать суть наших сельчан. Когда пишу о ком-то, вхожу в его роль, пропускаю через себя и понимаю, что полюбила своего героя, его дело, восхищаюсь им.

От слова к действию

– Вы в профессии два десятка лет, поэтому можете сравнивать журналистику прежнего времени и настоящего. Насколько сложнее стала работа журналиста?

– Я бы не ставила так вопрос. Она стала интересней. Какие-то трудности всегда были, но, когда их преодолеваешь, еще интересней становится. Круг общения широк, можно применить дополнительный ресурс – Интернет – и получить интересующую тебя информацию или найти к тексту комментарий… А когда после публикации получишь положительный отклик, то в душе – удовлетворение от проделанной работы.

– В век информационных технологий не так просто удержать читательский интерес к газете. Как это удается?

– Приходится немного, в хорошем смысле, будоражить общество. Привлекаем читателей высказывать свое мнение по газетным публикациям, проводим «горячие линии» и встречи с представителями разных служб, задаем вопросы главе округа. Устраиваем конкурсы среди читателей, приглашаем к разговору на страницах газеты по заданной теме, разнообразим рубрики и находим немало еще разных форм, которые бы вызывали читателя к действию, пусть поначалу к маленькому…

– Виртуальная реальность – веление времени. А ваша газета обжилась в Интернете?

– Если честно, не особо. И на это есть объективные причины, хотя есть сайт, социальные сети. Читатели используют электронную версию газеты. Но нашим читателям хочется все-таки держать в руках бумажный вариант, потому что среди подписчиков больше возрастных, которые, к сожалению, не умеют пользоваться современными гаджетами и Интернетом. И главная причина всё-таки – отсутствие финансовых средств и специалистов в редакции, чтобы развивать современные средства информации.

– С чего начинается день главного редактора?

– Чаще с ответов на телефонные звонки – либо отвечаешь на вопросы читателей, либо договариваешься о будущей встрече, либо уточняешь отдельные факты по материалам, либо выслушиваешь мнения и предложения от читателей. Затем пересматриваешь план, чтобы не упустить что-либо, и закрутилось…

Чем можем – поможем

– Как определяете темы для материалов?

– Считаю, что залог успешной работы редакции – планирование: перспективное на год, квартальное, на месяц и еженедельное – уточняющее. Конечно, и на год план – не догма, можно что-то изменить, дополнить. Учитываем рубрики и географию поступления материалов. Приходят темы и «из народа».

У нас работает литературно-поэтический клуб «Свет» ещё с 1998 года на серьезном уровне. Его члены очень хорошие помощники – подсказывают темы, советуют и пишут сами. В одном из последних номеров был опубликован рассказ «Солдатский медальон» Ефима Степановича Бородина, почетного гражданина района из с. Пески. Женщина из Брянской области, работавшая агрономом, при работе на поле нашла солдатский медальон. Когда вскрыли его, обнаружили записку, на которой значилась фамилия бойца и адрес его родственников: Курганская область, Целинный район, с. Заманилки. Вот так родственники нашли без вести пропавшего отца. Можно привести и другие положительные примеры взаимодействия с селькорами.

– С какими проблемами чаще всего обращаются читатели?

– В основном по бытовым вопросам – поднимают темы ЖКХ, ремонт дорог, освещение улиц, продажу лекарств, выражали несогласие по оплате за вывоз мусора и так далее.

Со своей стороны организуем «горячие» телефонные линии, встречи с депутатами, делаем запросы официальным лицам, публикуем их ответы на страницах газеты, направляем ответы по адресу.

– Удается помочь?

– Не всегда, но все-таки удается. Иной раз ответа не дождешься, хоть и законодательство обязывает чиновников отвечать на запросы в установленные сроки. В другой раз не удовлетворены ответом, но причина объективная. Например, о продаже лекарств в ФАПе – районная больница не имеет на это лицензии, потому продажей заниматься противозаконно, ну и тому подобное. Есть и положительные примеры, когда удается решить проблему. И тогда мы радуемся вместе с заявителем.

– Что новенького появится в ближайших номерах?

– Мы часто задаем себе вопрос: «Как сохранить связь между поколениями. Что мы оставим после себя, какой след в памяти тех, кто окружал нас?» Порассуждать, осмыслить ответы на эту тему мы пригласили наших читателей. В этом году запустили новый проект «Между прошлым и будущим». И посвящаем его 100-летию района, которое будет отмечаться в 2024 году. Целинный муниципальный округ – это житница Курганской области. Районная газета всегда держала руку на пульсе тех событий, которые происходили в истории района. Возможно, наши читатели вспомнят что-то ещё неизвестное, дополнят и поделятся с земляками на страницах печатного издания. Ведь самое главное в нашей работе – это обратная связь, отзывы читателей.

Наша справка

Позвольте представить: Валентина Сергеевна Шепелева. Родилась 27 апреля 1954 года и выросла в большой деревенской семье. Окончила Курганский государственный педагогический институт, затем Свердловский социально-политический институт. По специальностям учитель и политолог-преподаватель. 15 мая исполнится двадцать лет ее редакторства в районной газете «Голос целинника».

Вопросы задавал Андрей Фёдоров. Фото предоставлено редакцией газеты «Голос целинника».

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