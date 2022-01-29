Региональное управление вневедомственной охраны заняло первое место в УрФО

За высокие показатели служебно-боевой деятельности областное подразделение награждено переходящим кубком «Лучшее Управление вневедомственной охраны Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации». Итоги служебно-боевой деятельности обсудили накануне на оперативном совещании под руководством начальника территориального управления Росгвардии полковника полиции Андрея Быстрова.

В своем выступлении руководитель областного управления вневедомственной охраны подполковник полиции Сергей Иванов подчеркнул, что в отчетном периоде задачи выполнены в полном объеме. Под охраной Росгвардии находится около пяти тысяч различных объектов в Зауралье. Благодаря оперативным действиям росгвардейцев пресечено более 270 противоправных действий на охраняемых объектах, краж не допущено.

Наряды вневедомственной охраны вносят значительный вклад в охрану общественного порядка и безопасности граждан, предупреждая и пресекая преступления, а также административные правонарушения на маршрутах патрулирования. Группы задержания приняли участие в раскрытии 138 преступлений, передали полиции более ста лиц, находившихся в розыске, выявили свыше 15 тысяч административных правонарушений.

Кроме того, в 2021 году личный состав принял участие в охране правопорядка и при проведении на территории региона свыше 30 массовых мероприятий, в числе которых выборы депутатов Госдумы, Всероссийская перепись населения, культурные и спортивные соревнования различного уровня.

В завершение совещания полковник полиции Андрей Быстров выразил уверенность, что подразделения и впредь будут достойно выполнять поставленные задачи по обеспечению безопасности охраняемого имущества, поддержанию правопорядка и безопасности в регионе.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области сообщает, что за добросовестную службу и достижение высоких результатов несколько сотрудников были награждены ведомственными медалями и знаками отличия.