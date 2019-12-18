Региональное законодательство усовершенствуют

Первым соберется на заседание комитет по региональной политике и местному самоуправлению. Во втором чтении будут рассмотрены изменения в закон о регулировании отдельных положений муниципальной службы в Курганской области. Корректировке подвергнется закон об административно-территориальном устройстве Курганской области, депутаты также заслушают информацию правительства области о ходе исполнения закона.

Комитет по социальной политике во втором чтении рассмотрит изменения в статью 13 закона о физической культуре и спорте, а также в законы о прожиточном минимуме в Курганской области и о ежемесячном пособии на ребенка. Кроме того, парламентарии приступят к работе над законопроектами о ежегодной компенсационной выплате за пользование радиотрансляционной точкой инвалидам по зрению I и II групп, а также рассмотрят изменения в закон об охране труда в Курганской области. Народным избранникам предстоит заслушать информацию областного правительства о реализации госпрограммы «Содействие занятости населения Курганской области», а также информацию о ходе выполнения программы «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах экономического и инновационного развития Курганской области». Члены комитета проконтролируют исполнение постановления областной Думы о повышении доступности и качества оказания медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Также они намерены заслушать доклад уполномоченного при губернаторе Курганской области по правам ребенка о соблюдении и защите прав, свобод и законных интересов ребенка.

На заседании комитета по законодательству и государственному строительству парламентарии рассмотрят изменения в закон об административных правонарушениях. Члены комитета обсудят изменения в региональный закон об Общественной палате Курганской области и рассмотрят проект постановления о формировании Общественного совета при Курганской областной Думе. Кроме того, на заседании комитета будет заслушана информация о ходе выполнения государственной программы по повышению безопасности дорожного движения на 2014 - 2018 годы и рассмотрены предложения УМВД России по Курганской области о внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Продолжение следует

10 марта члены комитета по аграрной политике и природным ресурсам во втором чтении рассмотрят изменения в закон об управлении и распоряжении землями и земельными участками, а также познакомятся с законопроектом, предлагающим внести изменения в порядок распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами. Депутаты-аграрии познакомятся с информацией правительства области о ходе подготовки к весенним полевым работам и рассмотрят меры по профилактике и борьбе с потравами посевов сельскохозяйственных культур безнадзорными животными. Кроме того, народным избранникам предстоит проанализировать итоги XXVII съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР), прошедшего в Москве в феврале 2016 года.

Члены комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике комитета рассмотрят информацию правительства области о распределении финансовых средств на развитие агропромышленного комплекса и заслушают информацию Контрольно-счетной палаты Курганской области.

Комитет по экономической политике во втором чтении рассмотрит изменения в закон о регулировании отдельных отношений в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и в закон о пожарной безопасности в Курганской области. В рамках контрольных функций народные избранники рассмотрят выполнение государственной программы о повышении качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе и на базе многофункциональных центров. Также члены комитета рассмотрят обращения Тюменской областной Думы. Одно - в Минтранс РФ о внесении изменений в федеральный закон об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ, второе - к Министру строительства и ЖКХ РФ об урегулировании вопросов подключения объектов капитального строительства к газораспределительным сетям.