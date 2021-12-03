Ректор КГУ Надежда Дубив ответит на вопросы зауральцев во время работы клуба «От первого лица»

Гостем «новомировского» клуба «От первого лица» станет Надежда Дубив

10 декабря ректор ведущего вуза региона ответит на вопросы наших журналистов. Поговорим не только о работе, которую Надежда Викторовна ведёт в Курганском государственном университете, но и о потенциале и перспективах развития образовательного учреждения , изменениях в вузе, обучению студентов новым профессиям и специальностям, востребованности выпускников на рынке труда Курганской области и за её пределами, возобновлении работы регионального отделения общества «Знание» и создании Военного учебного центра при госуниверситете. Особое внимание мы уделим её интересам, пристрастиям, увлечениям и привычкам, жизненному кредо. Поговорим и о семейных ценностях.

У зауральцев будет возможность позвонить в редакцию «Нового мира» и лично задать вопрос Надежде Викторовне. Сделать это можно будет 10 декабря с 11:10 до 12:00 по телефону 46-53-40.