Ремонт или благоустройство?

Предприятие находится в сложной экономической ситуации. В этом году компания вынуждена выбирать: устранение аварий или ремонт дорог (благоустройство). Об этом сегодня заявил и.о. генерального директора АО «Водный союз» Владимир Овсянников на пресс­конференции по тенденции ремонтной кампании 2016 года:

– Последние годы техническая политика компании была нацелена на улучшение качества водоснабжения и водоотведения и увеличения эффективности работы всех подразделений. Для этого мы использовали средства тарифа, привлекали зай­мы. Нам удалось провести большую работу на сетях (замена и ремонт), опасных производственных объектах, по благоустройству и обеспечить текущую деятельность компании. На эти цели было потрачено 873,5 млн. При этом только на восстановление раскопок направили более 30 млн рублей.

Но, несмотря на все усилия по оптимизации затрат, убыток предприятия составил более 61 млн рублей и нет возможности кредитования. По словам Владимира Овсянникова, сейчас в городе продолжается старение сетей водопровода (изношенность составляет порядка 70%), а привлеченных финансов не хватает на замену и перекладку труб. Приходится отказываться от плановых работ, проводить только экстренные.

Кроме того, в этом году не планируется проводить асфальтирование на тех раскопках, которые выполнялись при ремонтных работах. Они будут восстановлены в так называемом зимнем варианте: на проезжей части – песок, щебень, на грунтовых участках – грунт.

Также не предусмотрено плановых работ по перекладке труб. Таким образом «Водный союз» надеется получить безубыточный результат работы в 2016 году.

Потратив деньги на благоустройство, мы лишим себя возможности устранять аварийные ситуации. Поэтому выбор сделан в пользу водоснабжения. Конечно, каждый хочет ездить по хорошим дорогам, но вода важнее, – пояснил Овсянников. – Хотим, чтобы горожане понимали, какое плачевное состояние организации водопроводного хозяйства Кургана. Возможно, курганцы смогут как­то повлиять на это. Еще раз повторяю, что эта мера вынужденная.

Повышение на 7% вместо 40

Разрешить сложившуюся ситуацию можно за счёт повышения тарифов на холодную воду, считают в «Водном союзе».

– В прошлом году мы обратились к депутатам городской Думы с просьбой выйти с предложением к губернатору Курганской области о необходимости повышения тарифов на водоотведение и водоснабжение на 2016 год. Данная мера была признана несвоевременной, – рассказал коммунальщик.

Хотя с 1 июля и планируется увеличение тарифов на холодную воду и водоотведение в рамках установленного предельного индекса (примерно на 7%), однако в «Водном союзе» поясняют, что этих средств хватит только для проведения аварийно­восстановительных работ. Для того чтобы производить замену и перекладку изношенных труб, а также асфальтирование ремонтных раскопок, необходимо увеличение тарифов на воду в 2016 году на 40 %.

Раскопки и провалы

На сегодняшний день в Кургане более 160 раскопок. На большинстве из них не планируются восстановительные работы.

– Исключение составят работы, которые проводились не за счет тарифа, а за счет средств, которые выделяли застройщики по инвестпрограмме. Там мы можем провести весь комплекс работ, в том числе и благоустройство. Это улица Коли Мяготина (от улицы Ленина) и проспект Голикова, – пояснил и.о. гендиректора «Водного союза».

Кроме того, на коммуникациях города образовалось порядка шести серьезных провалов. Так, например, 14 апреля обрушился коллектор диаметром 1000 мм в третьем микрорайоне Заозерного.

– Это ожидаемая ситуация при стопроцентно изношенных сетях. При оттаивании грунта происходят аварии и на системе водопровода, и на системе канализации, – сказал и.о. генерального директора АО «Водный союз» Владимир Овсянников.

Причем он пояснил, что у компании сейчас нет возможности одновременно проводить работы на всех участках: не хватает для этого оборудования и людей. Поэтому пока в приоритете – ремонт на проезжих дорогах.

В частности, в Заозерном микрорайоне уже начаты работы.

– Ремонт такого канализационного провала очень трудоемкий: сначала надо отвести воду от аварийного участка, и только потом начнется непосредственно сам ремонт. На это уйдет дней десять, – добавил Владимир Овсянников.

И вновь по окончании работ проезжую часть восстановят в зимнем варианте: засыплют песком и щебнем.