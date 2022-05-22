Решения IT-компаний помогут обеспечить информационную безопасность России

Владимир Якушев заявил, что решения IT-компаний из регионов УрФО помогут обеспечить информационную безопасность России.

Полномочный представитель Президента Владимир Якушев принял участие в заседании Совета Безопасности Российской Федерации.

Обсуждались вопросы повышения устойчивости и безопасности функционирования информационной инфраструктуры государства.

Комментируя заседание Совбеза полпред выразил уверенность в больших перспективах IT-компаний из УрФО.

«В ближайшие два года критически важным информационным ресурсам необходимо отказаться от программных средств защиты, разработанных в недружественных странах. Задача открывает для отечественных разработчиков большой рынок сбыта. Одними из самых сильных игроков на нём могут стать IT-компании Уральского федерального округа.

IT-сектор обладает компетенциями и возможностями, имеет опыт создания продуктов высочайшего уровня. Уверен, решения IT-индустрии регионов УрФО будут востребованы и помогут обеспечить информационную безопасность государства, бизнеса и граждан», - уверен Владимир Якушев/

По информации пресс-службы полпреда РФ в УрФО.