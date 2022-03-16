Родители выпускников проверили свои знания по математике в формате ЕГЭ

Для участия в процессе сдачи ЕГЭ заявились более тридцати желающих пап и мам выпускников со всего города. Дочь Людмилы Руковичниковой Настя учится в одиннадцатом классе седьмой школы. Девочка идёт на золотую медаль. Мама приехала лично узнать, какая атмосфера будет создана для выпускников во время сдачи ЕГЭ.

«Меня интересует психологическая сторона процесса, моральная обстановка, - поясняет Людмила Владимировна. - Как это всё действует на детей, тяжело ли будет даваться прохождение экзамена. В своё время мы пропустили сдачу основного государственного экзамена в девятом классе. Тогда его не принимали из-за коронавируса. Сейчас дети впервые будут проходить экзамен в таком формате. Теперь могу поделиться с дочерью своим опытом, сказать, что всё это не страшно».

Всероссийская акция «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» в Курганской области в этом году прошла уже в шестой раз.

«Условия сдачи экзамена для родителей мы приближаем к настоящему ЕГЭ, - рассказывает руководитель пункта проведения экзамена Наталья Аборина. - Они проходят металлорамку, у них проверяют документы – паспорт, отмечают в списке. Все садятся на определённые места. Перед началом работы они прослушают инструктаж, который будет зачитываться детям. Контрольно- измерительные материалы будут распечатываться в аудитории. Их и экзаменационные бланки раздадут участникам, проведут повторный инструктаж по заполнению. После чего они приступают к ответам».

В отличие от детей задания для родителей даются в упрощённой форме, и на сдачу экзамена даётся не четыре часа, как выпускникам, один. Основная задача организаторов – не проверить знания у пап и мам, а познакомить их с атмосферой проведения ЕГЭ. Желающие могли дождаться результатов, которые были готовы через довольно короткое время.

«Эта акция проводится в первую очередь для того, чтобы снять напряжённость у наших 11-классников, - подчеркнула начальник управления общего и профессионального образования департамента образования и науки Курганской области Ирина Захарова. - Мы понимаем, что главные советчики, помощники, наставники у детей – это родители. Эта акция даёт возможность родителям попробовать узнать, что такое единый

государственный экзамен, поскольку слухов о нём ходит очень много разных. У всех родителей, которые принимали участие в акции в прошлые годы, отзывы были положительные по данному мероприятию».

Константин Сапунов. Фото Николая Пушилина.