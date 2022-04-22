Родная «районка» с именем «Знамёнка»

19 декабря 1930 года вышел первый номер шумихинской газеты «Ленинский путь», которая с 24 апреля 1962 года называется «Знамя труда». За 91 год увидели свет 10730 номеров. В архиве редакции находится более 80 подшивок газет – огромный коллективный труд журналистов, сотрудников редакции, общественных корреспондентов и полиграфистов.

Перелистывая пожелтевшие полосы, видим, что газета на своих страницах освещала коллективизацию, борьбу с фашизмом, восстановление народного хозяйства после войны. Она звала к светлому будущему, помогала в строительстве новой жизни, переживала трудные времена перестройки и всегда рассказывала о чаяниях простого народа, защищая его интересы.

Сотрудники редакции продолжают традиции, заложенные предыдущими поколениями. Современная газета «Знамя труда», которую часто с любовью называют «Знамёнкой», пользуется весомым авторитетом и доверием земляков. Шумихинцы с удовольствием читают материалы, публикуемые под постоянными рубриками «Люди земли шумихинской», «Вести ЗТ», «Наш календарь», «Памятные даты военной истории Отечества», «Творчество наших авторов», «Спрашивали-отвечаем», «Строки благодарности», «Их имена бессмертны» и другими. Популярен у читателей «Уголок отдыха», где помещаются гороскопы, сканворды, советы домохозяйкам, садоводам и огородникам, лунный календарь.

Принимая активное участие в общественной жизни муниципального округа, коллектив редакции разрабатывает и реализует различные творческие проекты.

«Бессмертный полк»

С появлением гражданско-патриотического движения по сохранению памяти о поколении Великой Отечественной войны сотрудники редакции участвуют в проведении данной акции. С помощью спонсоров, школ города, Шумихинского аграрно-строительного колледжа и предпринимателей изготовили около 2000 штендеров с фотографиями участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла. Ежегодно под руководством главного редактора газеты «Знамя труда» Валерьяна Ахметова проходят шествия в городе «Бессмертного полка». Сейчас они проводятся практически во всех населенных пунктах округа. Редакция оказала помощь в изготовлении штендеров и для жителей сел, оформила два баннера.

«Люди земли шумихинской: поиск»

Коллектив редакции совместно с краеведом, автором и составителем сайта «Лица Зауралья» Александром Букреевым проводит поиск заслуженных шумихинцев-земляков, имеющих высокие звания и о которых ничего не было известно. В последние годы удалось установить имена двух Героев Социалистического Труда - Павла Игнатьевича Рассохина и Якова Григорьевича Спирина, кавалера ордена Славы трех степеней Виктора Ивановича Воробьева, кавалеров ордена Александра Невского Николая Захаровича Харланова, Ивана Федоровича Арзамасского, Сергея Григорьевича Банникова, Сергея Васильевича Якушева, заслуженной артистки РСФСР, оперной певицы Татьяны Васильевны Новиковой. Поиск продолжается.

«Калейдоскоп»

Редакция газеты всемерно поддерживает клуб творческого общения детей с ограниченными возможностями здоровья «Калейдоскоп». Журналисты оказывают помощь в организации сбора необходимых материалов для поделок и шитья. Кроме того, они обратились к читателям с просьбой подарить клубу ненужные в их хозяйстве швейные машинки. И жители района откликнулись. Среди подаренных оказалась даже машинка известной фирмы «Зингер» в отличном состоянии. Ребята были очень рады таким нужным подаркам.

«Малоимущим и людям с ограниченными возможностями здоровья – всемерная поддержка»

Это совместная работа коллектива редакции и отдела социальной защиты населения по оказанию помощи данной категории граждан. Для них организована бесплатная подписка на газету, регулярное информирование на страницах издания по вопросам соцзащиты.

«Знамя труда» традиционно оказывает помощь в организации и проведении спортивных мероприятий. Прежде всего, это легкоатлетический пробег, посвященный Дню Великой Победы. Газета выступает спонсором и в проведении всероссийского соревнования «Лыжня России», шахматных турниров. Победители по всем возрастным группам награждаются дипломами и денежными призами.

Освещая культурную жизнь округа, газета оказывает поддержку районным и сельским библиотекам. В частности, в этом году для них оформлена бесплатная подписка на «районку». Популяризируя литературное творчество местных авторов, редакция подготовила и выпустила два сборника стихотворений и частушек «Ах, «Знамёночка», «Знамёнка», до чего ж ты хороша!», ранее опубликованных на страницах газеты. К выпуску готовится третий сборник.

Материалы и фото предоставлены газетой «Знамя труда».

#знамятруда #шумиха

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