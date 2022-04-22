Рок-группа «Подземка» выступит на «БиблиоСумерках» в Юговке

Библиотека имени А. К. Югова подготовила подарок для гостей «БиблиоСумерек. Сокровища Юговки». 22 апреля в библиотеке выступит курганская рок-группа «Подземка» в проекте «Квартирник в Юговке».

40 минут чистой акустики без микрофонов – таким будет предстоящий квартирник музыкантов. В Юговке «Подземка» выступит квартетом: Евгений Иванов (вокал, гитара), Дмитрий Лукьянчиков (контрабас), Михаил Сартаков (гитара), Елизавета Зотова (кахон – ударный музыкальный инструмент).

– Будет ли что-то интересное? – конечно будет! Сам факт игры без электричества – только акустика, только люди и воздух между нами, – рассказывает солист группы Евгений Иванов.

Музыканты исполнят всеми любимые хиты, новинки и представят зрителям свои любимые песни из репертуара группы – сокровища коллектива: «Исполним всё, что захотим! От души и для людей», – делятся музыканты. Их творчество можно охарактеризовать так: лирика, ностальгия, философия. Серьёзные песни о жизни взрослого человека. Иными словами - эмоциональная музыка по-взрослому. Кроме того, музыканты охотно поделятся своими воспоминаниями о том, как всё начиналось, размышлениями о дне сегодняшнем и о планах, а также ответят на вопросы ведущего Ильи Никулина и зрителей.

«Подземка» завершит программу «БиблиоСумерек», квартирник начнётся в 19:00 в зале Президентской библиотеки (3 этаж).

Вход – 100 рублей.

Проведите время в «БиблиоСумерках» с любимой музыкой и отличным настроением!

(16+)



Валерия Крапивина. Фото из личных архивов группы «Подземка».

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