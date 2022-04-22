Росгвардейцы пополнили банк донорской крови в Зауралье

В Кургане накануне Национального дня донора крови, который ежегодно отмечается 20 апреля, военнослужащие и сотрудники территориального управления Росгвардии посетили областную станцию переливания крови, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области.

«Личный состав теруправления ведомства регулярно сдает кровь для медучреждений Зауралья, осознавая значимость этой важной миссии. Многие росгвардейцы являются почетными донорами», – отметил заместитель начальника Управления Росгвардии по Курганской области полковник Рамиль Мухаметшин, вместе с подчиненными принявший участие в мероприятии.

Ко Дню донора в регионе приурочена и профилактическая акция «День первого переливания крови», которую также поддержали представители Росгвардии.