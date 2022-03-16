Росгвардейцы в Зауралье поддержала всероссийскую акцию «Своих не бросаем»

В Курганской области сотрудники подразделений вневедомственной охраны территориального управления Росгвардии присоединились ко всероссийской акции «Своих не бросаем» в поддержку российских военнослужащих, выполняющих задачи в ходе специальной операции. Служебные автомобили групп задержания выехали на маршруты патрулирования с символом Z.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области сообщает, что за минувшую неделю сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии на маршрутах патрулирования в Курганской области выявлено порядка 300 административных правонарушений, передано полиции шесть подозреваемых в совершении уголовных преступлений.

А накануне представители совета ветеранов территориального управления Росгвардии приняли участие в благотворительной акции в поддержку жителей Донецкой и Луганской народных республик, которую проводит региональное отделение ДОСААФ России.

«Выражаем искреннюю благодарность всем нашим бывшим сослуживцам. Общими усилиями удалось собрать около 80 килограммов продуктов питания и несколько упаковок бутилированной воды», - отметил представитель ветеранской организации Николай Лешуков.