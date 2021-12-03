Росгвардия и ЧОПы Зауралья обсудили вопросы качества предоставляемых услуг

В управлении Росгвардии по Курганской области под руководством начальника тероргана полковника полиции Андрея Быстрова прошло заседание координационного совета по вопросам частной охранной деятельности, на котором обсуждалось повышение качества оказания охранных услуг, в том числе на объектах образовательной сферы.

В заседании приняли участие председатель Курганского регионального объединения работодателей в сфере охраны и безопасности Сергей Штырля, представители центра лицензионно-разрешительной работы и частных охранных организаций, действующих в регионе. Перед обсуждением повестки до собравшихся довели результаты проведенных в текущем году периодических проверок частных охранных организаций.

В Зауралье 139 образовательных учреждений находятся под охраной ЧОО. С частными охранниками и работниками образовательных организаций сотрудники Росгвардии регулярно проводят инструктажи и учебные тренировки по порядку действий при ЧП и правилам использования технических средств охраны.

Всего на территории Курганской области зарегистрировано свыше 60 частных охранных организаций, которые обеспечивают безопасность порядка восьми тысяч различных по своему характеру и назначению объектов.