Росгвардия приглашает зауральских выпускников в военные институты

Во время профориентационных встреч с офицерами Управления Росгвардии по Курганской области о высших учебных заведениях ведомства уже узнали учащиеся около 40 курганских школ.

В беседах с представителями ведомства школьники, стоящие перед выбором профессии,интересуются специальностями, которые можно получить в Санкт-Петербургском, Новосибирском, Саратовском и Пермском военных институтах Росгвардии.

Военнослужащие тероргана рассказывают о преимуществах обучения в военных институтах, после пяти лет обучения в которых молодые офицеры становятся специалистами в области правового, инженерного и технического обеспечения войск национальной гвардии.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области сообщает, что особое внимание в ходе встреч офицеры территориального управления уделяют порядку, условиям поступления и вступительным испытаниям, которые предстоит пройти абитуриентам.

Также вся актуальная информация направлена в районные отделы образования. Дополнительные вопросы о правилах приёма в высшие учебные заведения войск национальной гвардии можно задать в Управлении Росгвардии по Курганской области по телефону 8 (3522) 29-24-82.