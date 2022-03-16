Росгвардия в Зауралье проверяет ружья

В Курганской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Ружье» сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии совместно с коллегами из правоохранительных органов проверили более 350 владельцев гражданского оружия в Белозерском муниципальном округе. Всего на территории муниципального образования зарегистрировано свыше 520 владельцев оружия.

В ходе рейдов стражи правопорядка обращают внимание на условия обеспечения сохранности оружия и патронов по месту жительства владельцев.

«Наша цель - выявление и пресечение нарушений в сфере оборота гражданского оружия, профилактика его краж и утрат», - подчеркивает начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Курганской области подполковник полиции Евгений Реутов.

По результатам рейда составлены административные материалы, касающиеся нарушений правил хранения оружия, изъято 6 единиц гражданского оружия, порядка ста штук патронов различного калибра и банка охотничьего пороха.

В течение года межведомственные рейды пройдут на территории всего региона. Уже проведено более шести тысяч проверок владельцев оружия, за различные нарушения составлено свыше 200 административных материалов, из оборота изъято порядка 220 единиц оружия и более двух тысяч патронов.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области.