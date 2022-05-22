Россияне поддерживают новшества в образовании

Более половины россиян (59%) поддерживают инициативу по поднятию флага и исполнению гимна перед учебной неделей.

Чуть меньше граждан положительно относятся к урокам, посвященным событиям специальной военной операции России на Украине, — 51%.

В мнении граждан относительно инициативы проведения уроков истории с первого класса преобладают с небольшим отрывом отрицательные оценки: их дали 49% против 42% положительных. Положительно относятся к патриотическому старту школьной недели 65% тех, у кого есть дети до 18 лет, и 51% тех, у кого их нет. Уроки СВО поддержали 56% родителей несовершеннолетних и 46% россиян, у которых детей такого возраста нет.

Как вы относитесь к данным нововведениям в образовании? Способствуют ли они повышению патриотических настроений среди молодежи? Какие ещё новации могли бы предложить?

"Новые инициативы, связанные с государственными символами России должны привести к росту патриотизма среди школьников. Однако хотелось бы чтобы они не стали формальными, выполняемыми для галочки. Школьники должны знать слова гимна, а флаг России должен стать священным предметом, который не будут путать и будут надлежаще хранить. Что касается уроков, посвященных событиям специальной военной операции России на Украине, они особенно важны для старших классов, для тех детей, кто скоро вступит во взрослую жизнь. Относительно уроков истории для младших школьников, хочется заметить, что изучение исторического прошлого нашей страны, региона, знакомство с семейной историей начинается с первых школьных дней ребенка. Это и так предусмотрено учебными программами по предметам, например, «окружающий мир», и планом воспитательной работы", - прокомментировал член общественной палаты Курганской области Валерий Яхонтов.

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