Новый мир
Курган -22o
Курс ЦБ:$108,0118,7
16+
Версия для слабовидящих

Россияне продолжат использовать Viber без ограничений

Актуально

11 марта, 2022 - 17:45

В социальных сетях появились сообщения о том, что в скором времени зарубежный мессенджер Viber подвергнется блокировке на территории России.
Сайт , который специализируется на разоблачении недостоверных новостей, опроверг эту информацию. «На данный момент речи о блокировке мессенджера Viber в России не было», - говорится на сайте. Сейчас мессенджер доступен всем жителям России в стандартном режиме, уточнили авторы проекта.
Напомним, сайт и телеграм-канал  были созданы специально для борьбы с дезинформацией, связанной с проведением военной спецоперации на Украине. На данный момент на сайте размещено уже около 100 разборов различных фейков, а телеграм-канал проекта насчитывает более 700 тысяч подписчиков.

11 марта, 2022 - 17:45

Комментарии

Общество
Все новости рубрики Общество