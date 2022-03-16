Россияне продолжат использовать Viber без ограничений

В социальных сетях появились сообщения о том, что в скором времени зарубежный мессенджер Viber подвергнется блокировке на территории России.

Сайт , который специализируется на разоблачении недостоверных новостей, опроверг эту информацию. «На данный момент речи о блокировке мессенджера Viber в России не было», - говорится на сайте. Сейчас мессенджер доступен всем жителям России в стандартном режиме, уточнили авторы проекта.

Напомним, сайт и телеграм-канал были созданы специально для борьбы с дезинформацией, связанной с проведением военной спецоперации на Украине. На данный момент на сайте размещено уже около 100 разборов различных фейков, а телеграм-канал проекта насчитывает более 700 тысяч подписчиков.