Россияне продолжат пользоваться продукцией компании Procter&Gamble

Новость о возможном уходе с российского рынка американской компании Procter&Gamble, которой принадлежат бренды Tide, Ariel, Gillette, Pampers, Always, появилась на сайте агентства Reuters. Журналисты утверждают, что такое решение P&G приняла под влиянием санкций и из-за проблем с логистикой. Новость оказалась фейком.

Как сообщили авторы проекта «Война с фейками», в Procter&Gamble опровергли возможность полного ухода с рынка РФ. «Мы не объявляли о каких-либо изменениях нашей изначальной позиции, обозначенной в начале марта», - пояснили представители компании.

Procter&Gamble временно прекратила новые капиталовложения и приостановила медийную и рекламную активность в России. При этом россиянам по-прежнему доступны стиральные порошки, моющие и гигиенические средства брендов P&G.

Авторы проекта «Война с фейками» уже разбирали ложные новости о полном уходе с рынка РФ других компаний. Так было, например, с IKEA и Inditex (бренды Zara и Bershka).

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.