Россияне смогут беспрепятственно вернуться в РФ из-за рубежа

В телеграм-каналах распространяются сообщения о том, что Госдума РФ планирует запретить въезд в Россию гражданам, ранее покинувшим страну из-за событий на Украине. Инициативу приписывают комитету Госдумы по обороне. Новость оказалась фейком.

Как пояснили авторы проекта войнасфейками.рф, который специализируется на разоблачении недостоверной информации, мнимый законопроект выдумали после высказывания одного из депутатов - Андрея Красова, который просто выразил личную позицию. При этом комитет не собирал по этому поводу заседаний и не обсуждал вопрос даже на своем уровне.