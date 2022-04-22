Россияне смогут и дальше использовать шрифты Times New Roman и Arial

Компания Monotype, которая владеет правами на наиболее востребованные шрифты, такие как Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetic, закрыл доступ к их использованию для россиян. Однако это ограничение существенно не скажется на жителях РФ.

Как пояснили авторы проекта «Война с фейками», запрет компании не распространяется на продукты, где эти шрифты интегрированы. Например, в пакете Microsoft Office они по-прежнему доступны. Те, кому необходимо будет скачать новые шрифты, смогут воспользоваться VPN.

По мнению экспертов ИТ-индустрии, правообладатель закрыл доступ не из желания «кого-то наказать», а по экономическим соображениям: из-за невозможности обрабатывать платежи, репутационных рисков и т.д.

Кроме того, даже если шрифты станут действительно недоступны пользователям в РФ, российское законодательство допускает механизм принудительного лицензирования, когда продукт можно использовать в стране даже после отказа правообладателя на предоставление лицензии.