Российские производители предупреждают о возможном росте цен на бытовую технику

Бизнес предупредил о подорожании бытовой техники из-за введения с 2022 года запрета на экспорт всех видов ломов и отходов с содержанием драгметаллов, сообщают «Известия».

Аналитики рынка подсчитали, что цены на домашнюю электронику за год уже выросли в среднем на 10–15%. В 2022-м подорожание может составить еще 13%, как только закон вступит в силу.

После введения запрета у производителей не будет возможности утилизировать отходы по РОП (расширенная ответственность производителя) и придется платить экосбор, что скажется на ценах.

В Минпромторге и Минфине поддерживают введение ограничения на экспорт лома и отходов драгоценных металлов. Специалисты ведомств считают, что отечественные предприятия способны переработать весь образующийся на территории РФ объем таких отходов, однако сталкиваются с сырьевым дефицитом.

Эксперты также заявили, что у повышения цен есть и другие причины: например, проблемы с перевозками и сообщением с другими странами из-за пандемии.