Россию не будут отключать от "всемирной паутины"

В телеграм-каналах распространяется информация о том, что Россию отключат от глобальной сети Интернет. Называется даже конкретная дата - 11 марта 2022 года. Якобы с этого дня гражданам РФ будут доступны только серверы и веб-сайты в российской зоне.

Эта новость оказалась фейком. Как пояснили авторы проекта войнасфейками.рф, которые специализируются на разоблачении недостоверной информации, опровержение было получено в Минцифры России.

"На российские сайты непрерывно ведутся кибератаки из-за границы. Мы готовимся к разным сценариям, чтобы обеспечить доступность российских ресурсов. Отключать интернет изнутри не планируется", - заявили в ведомстве.

А вот украинские власти обращались в международную некоммерческую организацию, координирующую управление интернетом, с просьбой отключить Россию от мировой сети, но получили отказ.