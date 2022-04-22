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Росздравнадзор опроверг новость о недостатке медицинских перчаток в РФ

Актуально.

21 апреля, 2022 - 16:00

В Интернете распространяется информация о проблемах с поставками в РФ медицинских перчаток. Авторы сообщений утверждают, что о дефиците сообщают врачи.

Представители Росздравнадзора опровергли это сообщение. “Отечественные и дружественные иностранные производители обеспечивают Россию медицинскими перчатками в нормальном объеме. Большая часть производства сосредоточена в странах, которые не вводили санкции по отношению к России», - говорится в опровержении, опубликованном на сайте войнасфейками.рф.

Авторы портала также напомнили, что вопросы обеспечения медицинских организаций различными расходными материалами и изделиями в большей степени зависят от руководителей организаций и от уровня организации закупок.

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21 апреля, 2022 - 16:00

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