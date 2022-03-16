Руководителя курганского Управления Роспотребнадзора наградили медалью

Председатель Избирательной комиссии Курганской области Роман Скиндерев вручил медаль Центральной избирательной комиссии Российской Федерации «За содействие в организации выборов» руководителю Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области Григорию Хохлову.

Как подчеркнул Роман Скиндерев, коллектив Управления Роспотребнадзора по Курганской области оказал значительное содействие в организации и проведении выборов разного уровня на территории Зауралья:

- Работа службы, которую возглавляет Григорий Тимофеевич, очень ответственная и непростая. Серия выборов была организована и проведена в условиях пандемии коронавирусной инфекции – это голосование по поправкам в Конституцию РФ, выборы депутатов Курганской областной Думы, выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Мы вручаем награду Григорию Тимофеевичу и благодарим весь коллектив, всех людей, которые служат на этом сложном участке.

В ответном слове Григорий Хохлов отметил, что эта награда всех сотрудников Управления Роспотребнадзора по Курганской области, сообщает пресс-служба облизбиркома.

Фото пресс-службы Избирательной комиссии Курганской области.