Руководство области выехало с проверкой на ремонтируемые соцобъекты

Заместители губернатора Константин Малышев и Лариса Кокорина, а также глава города Кургана Елена Ситникова проверили ход выполнения строительных работ на социальных объектах в областном центре и в Кетовском районе.

В пресс-службе главы региона уточнили, что в эту проверку вошли: детская поликлиника в Заозёрном микрорайоне на 500 посещений в смену, школа в 12-м микрорайоне на 1500 мест, детский сад по улице Урожайной на 100 мест, детский сад в селе Большое Чаусово на 140 мест.

Заместитель губернатора Константин Малышев прокомментировал: «С последней инспекционной проверки прошло две недели, мы видим изменения – подрядчики работают. Строительный сезон как раз набирает обороты. К тому же сейчас мы следим за развертыванием наших строек уже в разрезе текущей социально-экономической ситуации – по поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова пересматриваем проектно-сметную документацию по замене импортных составляющих».