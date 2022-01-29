Руководство ООО "Завод ВСП" прокомментировало ситуацию с зарплатами

Директор по развитию ООО «Завод ВСП» Дмитрий Бакиров прокомментирова информацию, рамещенную губернатором Вадимом Шумковым в соцсетях:

- Информация, указанная в аккаунте главы региона о том, что средняя заработная плата на нашем заводе на текущий момент равна 77 тысячам рублей, соответствует действительности. Я лично довёл до губернатора эту информацию, и она полностью подтверждается документами, которые мы предоставляем в федеральную налоговую службу в соответствии с выплатами, производимыми нашим работникам. Каждую субботу на нашем предприятии с 11 до 12 часов работает директор по производству Денис Рафаилович Бакиров, который набирает персонал, обсуждает все нюансы, связанные с приёмом на работу, выполнением функциональных обязанностей, и прочие вопросы, связанные с трудовой деятельностью персонала. Его рабочий телефон: +79123112020. Мы рады видеть в наших рядах новых сотрудников, которые могут объективно получать зарплату свыше 77 тысяч рублей при наличии у них компетенций и опыта работы. Также мы с удовольствием возьмем людей, имеющих базовые параметры образования для обучения и максимально быстрого достижения оплаты труда, указанной на аккаунте губернатора.

Начальник главного Управления по труду и занятости населения Курганской области Игорь Ксенофонтов отметил:

- На сегодняшний день заводом «ВСП» заявлено в Службу занятости 12 вакансий со стартовой начальной зарплатой 20-30 тысяч рублей. Это обычная практика, когда работодатель при подаче вакансии указывает минимальную заработную плату, которую он готов платить на период прохождения испытательного срока для того, что бы оценить профессионализм сотрудника, учитывая, что многие заявители не имеют необходимой квалификации. После испытательного срока заработная плата повышается. Средняя заработная плата на ООО «Завод ВСП» по официальным данным, подтвержденным руководителем предприятия и отчётностью, составляет 77 тысяч рублей.

Также не соответствует действительности распространяемая в социальных сетях и СМИ информация о том, что губернатор Курганской области заявил, что курганцы не хотят работать за 77 тысяч рублей. Глава региона в своем аккаунте отметил нехватку рабочих рук на конкретном предприятии, обозначив имеющиеся возможности для трудоустройства на территории области. Дословная цитата, размещенная в сторис на странице главы региона в «Инстаграм»: «На фоне интернетных пересудов, что нет работы, предприятию не хватает реальных рабочих рук для создаваемых рабочих мест с зарплатой, как рассказало руководство завода, 77 тысяч рублей». Все остальное является выдергиванием из контекста и подменой понятий, остающихся на совести тех, кто это сделал, стремясь выдать очередную «желтизну».

По информации пресс-службы губернатора Курганской области.