Русло Курганского водохранилища могут расчистить к 2024 году

В 2019 году благодаря Федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» в Курганской области удалось провести расчистку русла реки Глядяны, протекающей в Притобольном районе. Правительство региона надеется, что за счет федерального финансирования получится провести аналогичные работы и на русле Курганского водохранилища.

Об этом, выступая на II Экологическом научно-общественном форуме Зауралья, который проходит сегодня в городе Кургане, сообщил начальник отдела охраны окружающей среды управления экологии и недропользования Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Александр Зырянов.

По его словам, сейчас подготовлена проектная документация на расчистку русла Курганского водохранилища. Она получила положительное заключение государственной экспертизы. Даже успешно пройдена защита проекта в Федеральном агентстве водного хозяйства (Росводресурсы). И в настоящее время рассматривается вопрос о выделении финансирования из федерального бюджета на 2023-2024 годы.

- За этим проектом – будущее. Мы полагаем, что благодаря федеральному финансированию будет решена одна из, наверное, глобальных проблем нашей области – расчистка Курганского водохранилища. Она поднималась как минимум четверть века назад, и сейчас, наконец, есть понимание, как, за счет какого источника и в какие сроки ее решить, - указал Александр Зырянов.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

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