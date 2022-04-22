Рынки сбыта курганской продукции расширяются

По оценкам многих экспертов из разных регионов страны, куда поступает сельскохозяйственная продукция из нашей области, зауральские товары очень качественные и хорошо пользуются спросом. Прежде всего, эта продукция высоко востребована здесь, по месту её производства, но вместе с тем и аграрии и чиновники стремятся расширять рынки сбыта. Это касается не только территории России.

«Несомненно, экспорт за пределы России будет, - заверил директор департамента. - Ряд стран определён. Существующие каналы поставок будут расширяться. Однако главными потребителями нашей продукции были и остаются регионы Российской Федерации. Организацию ярмарочных мероприятий мы расширяем не только по области, но и в соседних регионах».

Так, в частности, хорошо налаживается сотрудничество с Ямало-Ненецким автономным округом. Зауральские фермеры совершили туда организованный выезд. В ходе этого рабочего визита в северный регион было доставлено порядка двух тонн продукции наших сельхозпроизводителей. Вся она успешно реализована. В составе делегации были представители Куртамышского, Лебяжьевского, Варашинского и ряда других районов. Результатами поездки фермеры остались довольны. Подобные мероприятия будут продолжаться и дальше. Продукция востребована.

«Ситуация с тем, что импорт сейчас сокращается, становится положительной для наших аграриев. Создаётся уникальная возможность развить свой потенциал и занять ту нишу, где раньше была импортная продукция. Мы к этому готовы», - подчеркнул Павел Кощеев.

Константин Сапунов. Фото со страницы департамента АПК Курганской области «ВКонтакте».

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