В правительстве области рассказали, как будут проходить праздничные мероприятия в Кургане. Спикерами выступили врио начальника управления культуры Наталья Гончаренко и заведующая отделом культуры администрации города Кургана Татьяна Абросимова.

На центральной площади 9 мая в 10:00 пройдет парад с участием военной техники, а его кульминацией станет традиционное шествие «Бессмертного полка».

В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в очном формате 9 мая. Построение колонны начнется в 9:00 на перекрестке улиц Гоголя и Пролетарской. В 11:00 колонна начнет движение в сторону ЦПКиО. Для того, чтобы поучаствовать с жителей города регистрацию требовать не будут. Распечатать портрет родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне, разрешено в любой типографии.

Помимо очного шествия акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате, для участия нужно зарегистрироваться до 7 мая на сайте: https://2022.polkrf.ru/.

Студенты курганского музыкального колледжа 27 апреля подарят хорошее настроение пассажирам и гостям города, которые приезжают на железнодорожный вокзал. Концерт пройдет на площади Слосмана.

С 29 апреля по 9 мая состоятся концерты во дворах домов ветеранов.

«Хочу отметить, что для тех жителей, которые в одном доме, дворе с ветеранами, это тоже становится настоящим праздником. Когда мы поздравляем ветеранов в таком формате, всегда собираются люди, выходят на балконы, выглядывают из окон и наслаждаются этими поздравительными концертами», - сообщила врио начальника управления культуры Курганской области Наталья Гончаренко.

Накануне Дня Победы, 6 мая запланированы концерты в областной филармонии для ветеранов и тружеников тыла, в этот же день пройдут городские автобусные экскурсии с посещением памятных мест и рассказом о судьбах курганцев.

В театрах пройдут показы патриотических спектаклей «Звуки победы», «Азбука войны», «Дорога на Берлин». 8 мая на открытой площадке возле ДКМ пройдет открытый микрофон, на мероприятии прозвучат песни и стихи военных лет, принять участие может любой желающий.

Возле кинотеатра «Россияоткроют выставку боевой техники времен Великой Отечественной войны. Праздничные мероприятия пройдут во всех муниципальных образованиях города. Подробная афиша мероприятий в Кургане будет размещена на сайте администрации города, все областные мероприятия будут анонсированы в соцсетях и на сайте управления культуры.

Источник:сайт правительства Курганской области.

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