С Кировского рынка в Кургане вывезли киоски

На территории Кировского рынка начинаются работы по благоустройству тротуарной части, сообщает в своей официальной группе администрация города Кургана.

В настоящий момент вывозят торговые киоски. Однако, как сообщил директор ООО «Новый рынок» Андрей Фадеичев, после того, как все торговые киоски перевезут с Кировского рынка, подрядчик всё-таки приступит к дорожным работам. После их окончания ярмарка может вернуться обратно на прежнее место.

На месте ярмарки собираются заменить дорожное покрытие на тротуарной части. Срок выполнения дорожных работ с момента освобождения тротуара от торговых павильонов будет составлять не более 7 дней, но при условии благоприятной погоды.

В департаменте экономического развития, предпринимательства и торговли администрации города Кургана Курганской области заявили арендаторам, ранее торговавшим на Кировском рынке, что в городе есть другие торговые площадки.

Фото администрации города Кургана.