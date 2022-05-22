С начала года в УрФО решены проблемы ещё 548 обманутых дольщиков

​ С начала года из реестра проблемных исключено 44 объекта. Восстановлены права 548 обманутых дольщиков. Ускорить решение вопросов, связанных с восстановлением прав участников долевого строительства, позволяет взаимодействие аппарата полпреда, региональных и муниципальных органов власти с Фондом развития территорий. ​ С начала года из реестра проблемных исключено 44 объекта. Восстановлены права 548 обманутых дольщиков. Ускорить решение вопросов, связанных с восстановлением прав участников долевого строительства, позволяет взаимодействие аппарата полпреда, региональных и муниципальных органов власти с Фондом развития территорий.

«Положительная динамика, которую мы сейчас видим – это результат системной, тщательной проработки по каждому долгострою. Однако, впереди ещё много работы. До конца 2023 года необходимо полностью восстановить права всех обманутых дольщиков и не допустить появления в регионах округа новых проблемных объектов», - подчеркнул Владимир Якушев.

В регионах округа в настоящий момент в Единый реестр проблемных объектов внесено 92 долгостроя, из них по 71 жилому объекту заключены договоры долевого участия.

Ситуация находится на контроле полномочного представителя Президента в УрФО. Владимир Якушев заявил, что работа над решением проблем обманутых дольщиков в УрФО будет продолжена – совместно с регионами и Фондом развития территорий.