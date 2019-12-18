С прицелом на истину

Заседание судебной коллегии состоялось 18 февраля под председательством Игоря Головина, на котором был отменен приговор Шадринского районного суда от 9 ноября 2015 года в отношении сотрудников оперативно-розыскной части (ОРЧ) Шадринского отдела УМВД Александра Багаева, Валентина Колпакова, Сергея Межуткова, Дениса Девятова и Дениса Шешукова, которых обвиняли в превышении полномочий при допросе подозреваемого.

Судьи вынесли вердикт направить уголовное дело на новое судебное рассмотрение. Меру пресечения в виде заключения под стражу отменить и освободить осужденных из-под стражи.

Напомним, Александр Багаев, Денис Девятов, Денис Шешуков, Сергей Межутков и Валентин Колпаков были осуждены по статье 286 за превышение должностных полномочий, связанных с причинением телесных повреждений с использованием спецсредств. Отметим, что статья относится к категории тяжких преступлений. Все подозреваемые получили четыре года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

А был ли мальчик?

По словам адвоката Ларисы Бем, в 2012 году оперативникам ОРЧ УМВД города Шадринска необходимо было добыть показания на одного из членов организованной преступной группировки. Источником таких показаний стал Александр Пилипенко, который под секретным именем начал давать свидетельства. Эти показания должны были лечь в основу обвинения. По мнению Бем, в какой-то момент Пилипенко вдруг передумал давать эти показания и стал искать выход из ситуации. Не найдя ничего другого, он стал огульно обвинять полицейских в том, что они признания выбили из него путем пыток и избиений, в том числе и с применением спецсредств:

– Пилипенко говорил, что к его телу подключали электрическую машинку, крутили ее, и под воздействием тока он давал показания, говорил, что его били ногами и кулаками, выворачивали руки. Но самое интересное, экспертиза даже не обнаружила меток в виде ожога.

Как прокомментировала корреспонденту ИД «Новый мир» Лариса Бем, у следствия не нашлось достаточных доказательств, указывающих на причастность ее подзащитного (Девятова) и его коллег к совершению данного преступления.

– В понятие «доказательство» входят такие термины, как показание потерпевшего, свидетелей, а также изъятие и приобщение вещественных доказательств по делу. Вещественных доказательств не было предоставлено, – пояснила представитель защиты.

Тут помню, а тут не помню…

Кроме того, судебная коллегия учла и то обстоятельство, что якобы пострадавший Пилипенко по ходу следствия много раз менял показания.

– На стадии предварительного следствия Пилипенко был допрошен и участвовал в следственных действиях 24 раза, – уточняет Лариса Бем. – С него брались показания, проводились очные ставки, следственные эксперименты. В ходе этих действий 9 раз он менял показания по количеству сотрудников полиции, которые якобы его избивали, 6 раз по именам полицейских, менялись и показания по локализации и количеству телесных повреждений, которые ему якобы были причинены.

Между тем адвокат Лариса Бем сообщила, что гособвинение запросило для фигурантов дела от четырех до восьми лет лишения свободы. Полицейские не признали своей вины, и сторона защиты заявляет, что уголовное дело оперативников стало местью со стороны местной организованной преступной группировки.

Бем напомнила, что Шадринск – довольно неспокойный, с точки зрения криминальной обстановки, город, в котором и сегодня продолжают действовать различные ОПГ. И возбуждение данного уголовного дела защита связывает именно с тем, что в свое время полицейские посадили нескольких членов одной из банд.

– Пару лет назад наши оперативники достаточно удачно поработали по уголовным делам и посадили пару-тройку значимых в городе лиц. Тогда была раскрыта серия особо тяжких преступлений, связанных с вымогательствами. Были арестованы и отбывали сроки фигуранты группировки братьев Никитиных, которая гремит у нас в Шадринске, она связана с вымогательством и поджогами,– говорит адвокат.

По словам адвоката, следствие по преступлениям ОПГ вели шадринские оперативники.

– И тогда члены группировки сказали, что это им просто так не сойдет, – отметила она.

Уголовное дело против шадринских оперуполномоченных состояло сначала из двух эпизодов – избиений граждан Пилипенко и Кузнецова. Однако Кузнецов вскоре отказался от своих прежних показаний, заявив, что никто из присутствующих в зале суда его не бил. Поэтому следственные органы построили обвинение на показаниях одного Пилипенко.

– Конкретно никаких документов о том, что Пилипенко является членом группировки братьев Никитиных, нигде, кроме как в оперативных документах, нет. Но это боец из данной группировки. Конкретно Денис Девятов участвовал в раскрытии преступления и давал свидетельские показания против Пилипенко. Специализацией данной ОПГ являются не только хищения, но и вымогательства, поджоги, – утверждает Лариса Бем.

Пилипенко, по ее словам, написал заявление о том, что в 2011 году его избили сотрудники полиции. Уголовное дело долго не возбуждали, это сделали только где-то через год. Потом дело долго расследовали, прекращали в связи с отсутствием состава преступления, снова возобновляли. Уже год – с октября 2014 года – дело рассматривается в суде.

Кроме того, адвокат Дениса Девятова подтвердила информацию о том, что у ее подзащитного в условиях изоляции развивалась сердечно-сосудистая недостаточность. По ее словам, у Девятова выявлена гипертония второй степени.

Точку ставить рано

Близкие друзья Дениса Девятова Леонид Пайвин и Валерий Печенкин охарактеризовали корреспонденту «Нового мира» его как хорошего семьянина, ответственного за свои поступки и действия. По их словам, Девятов ни разу не воспользовался своим служебным положением ради личной выгоды. Пайвин и Печенкин также рассказали, что все время, пока длилось следствие, а затем, когда их друг был арестован в зале суда, они морально поддерживали его семью. Они выразили надежду, что сегодняшнее решение суда останется без изменений.

Лариса Бем на стадии судебного расследования заявляла, что все пятеро – блестящие оперативники с опытом работы от 5 до 10 лет. Сторона защиты связывала возбуждение уголовных дел с тем, что в свое время полицейские посадили нескольких фигурантов одной из банд – группировки братьев Никитиных.

– Расследуя или рассматривая в суде то или иное уголовное дело, необходимо установить причину – почему оно возникло? В чем дело: бандитский заказ, месть организованной преступной группировки? Там, где вину гражданского лица нужно действительно доказывать, дело в отношении полицейского в суд улетит только на одном подозрении.

По словам адвоката, отмена приговора означает, что дело будет снова рассматриваться, как в первый раз:

– Поэтому мы снова придем в суд, будем выслушивать «потерпевшего», но я ожидаю того, что ходатайства со стороны защиты, направленные на уточнение, детализацию показаний потерпевшего, судом будут услышаны и рассмотрены. Как только это будет сделано, ложь потерпевшего будет настолько очевидна, что принимать во внимание это просто никто не рискнет. Потому что, кроме прямых показаний потерпевшего, в деле нет ничего,– заявила Лариса Бем.

В Шадринской полиции ожидают, что их коллеги, освобожденные из следственного изолятора решением областного суда, вернутся к своим служебным обязанностям. Об этом одному из информагентств рассказал начальник отдела ОМВД Андрей Шамин. По его словам, это произойдет, как только поступят документы из областного суда.

Решением областного суда дело было отправлено на доследование. Его заново рассмотрит Шадринский суд, но уже в другом составе. После окончательного оправдания сотрудники полиции Александр Багаев, Денис Девятов, Денис Шешуков, Сергей Межутков и Валентин Колпаков смогут обратиться за компенсацией морального и материального ущерба.