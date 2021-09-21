С самого утра на избирательных участках в селе Белозерском много народа

Самым первым на избирательном участке № 33 проголосовал прокурор Белозерского района Григорий Сажин.

«Прийти на избирательный участок и проголосовать – это, прежде всего, не только наше конституционное право, но и гражданский долг. Я уверен, что надо обязательно дорожить своим голосом, идти голосовать, потому что людям, которых мы избираем, придется работать в нашей стране, области, селе. Я сделал свой выбор», - прокомментировал Григорий Александрович.

Роман Кассин, житель села Белозерского - молодой избиратель, пришёл голосовать и немного волновался. Член участковой комиссии ознакомил Романа с правилами голосования. Председатель УИК Галина Солонина поздравила Романа, вручив сувенир.

«Считаю, что выбрал правильную позицию - голос должен быть отдан», - комментирует молодой человек.

Председатель территориальной избирательной комиссии Белозерского района Лариса Сёмкина пришла на участок № 33.

«Только мы вправе принимать решение о будущем страны, - считает она. - От нашего голоса зависит, по какому пути развития пойдет Российская Федерация. Я всегда принимаю участие в выборах, ведь я хочу сама решить, каким будет мой район, моя область, моя страна. У нас много достойных кандидатов, которые действительно готовы трудиться на благо Родины, поэтому отдала голос за тех, чья позиция мне ближе, - поделилась Лариса Николаевна.

Белозерская районная газета «Боевое слово».