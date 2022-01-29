Сафакулевцы обеспокоились проблемой очистки дорог от снега

Ранее в редакцию районной газеты «Трудовая слава» поступили вопросы по очистке дорог от снега, как от жителей села Сафакулево, так и других населенных пунктов. Газета обратилась в администрацию Сафакулевского района с просьбой прокомментировать ситуацию.

И получила ответ от местной власти:

«Большая часть дорог в районе – региональные Конкурс на очистку дорог объявляет Курганавтодор. В этом году конкурс по очистке региональных дорог в районе выиграло ДСУ – 1 из Челябинска.

В связи с тем, что данная организация не имеет технической базы на территории района, увеличивается время реагирования на снегопад. Так же надо учитывать, что данная организация впервые зашла на территорию района, и её персонал еще не в полной мере освоился на наших дорогах.

Администрацией района руководству организации предложены варианты размещения технической базы и высказаны рекомендации по увеличению количества привлекаемой техники.

Что касается очистки населенных пунктов, то надо отметить, что администрации сельсоветов заключают договора с частными лицами, фермерами, т.е. неспециализированными организациями, и не в каждом населенном пункте находятся желающие выполнять эту работу.

По данным районной администрации, в Сафакулево на сегодня работают 4 единицы техники, трактора работают как в будни, так и в выходные. Ситуация находится на постоянном контроле администрации сельсовета. Предпринимаются все меры, техника ремонтируется на ходу, трактористы работают с 5 утра.

Местная администрация просит понимания жителей: сразу все село за 1 день не очистить, протяженность улиц Сафакулево – 40 км.

По информации газеты «Трудовая слава».