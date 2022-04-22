Сафакулевской детской школе искусств 55 лет

2022 год - юбилейный для Детской школы искусств села Сафакулево. Пятьдесят пять лет- срок немалый, вобравший в себя годы кропотливого труда, озарений, удач, переживаний, побед - всего того, из чего складывается творчество.

Художественное отделение Детской школы искусств села Сафакулево открылось в 1999 году. Сегодня коллектив отделения – это три профессионала своего дела.

Анфиса Кадырова является самым опытным преподавателем отделения, работая в ДШИ с 2010 года. Её первые ученики уже давно стали взрослыми, а труд отмечен благодарственными письмами управления культуры Курганской области и главы Сафакулевского района.

В этом году исполняется ровно десять лет, как на отделении работает Дина Шафикова. Сразу после окончания колледжа она устроилась на работу в ДШИ, решив посвятить свою жизнь работе с юными дарованиями.

Третий преподаватель художественного отделения – Зарема Юмагужина, натура творческая, ищущая. Работает в ДШИ с 2017 года и за этот небольшой срок успела получить большое количество грамот и благодарственных писем за участие в конкурсах и мастер-классах.

Художественное отделение детской школы – это та дорожка в большой мир искусства, которую выбирают для себя все новые и новые ученики. Сегодня здесь обучается 67 юных, любознательных, пытливых и таких разных ребят.

Начать развивать творческие способности своего чада, под руководством профессионалов, умеющих заинтересовать ребенка, увлечь и в процессе всего этого научить творить и трудиться можно уже с 7 лет, поступив на общеразвивающую программу «Росток». Для зачисления на обучение родителю необходимо написать заявление и предоставить пакет документов. Здесь учат вязанию, бисероплетению, работе с глиной, витражными красками и многому другому. Срок обучения - три года.

Показателем высокого качества обучения является тот факт, что ежегодно выпускники художественного отделения поступают в специальные учебные заведения и на всю жизнь связывают себя с искусством. Это Рустам Шаймухаметов, студент ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, факультет изобразительного искусства, Гузалия Юсупова, студентка ЮУрГУ, архитектурно-строительный факультет, Эльвина Кадырова, учится на дизайнера в ЮУрГППУ.

Кроме того, обучающиеся принимают участие в выставках и конкурсах, становятся дипломантами и лауреатами областных, всероссийских и международных конкурсов.

Взглянуть на работы выпускников художественного отделения можно в фойе администрации Сафакулевского района, там работает передвижная выставка «Путешествие во времени».

Живописные и графические рисунки учащихся, представленные в различных техниках, удивляют и радуют уровнем исполнения. Работы демонстрируют высокий уровень художественного образования.

Работы выполнены графическими карандашами, гуашью, масляными красками, акварелью, в техниках гризайль, сухая пастель.

Некоторые картины, представленные на выставке, нарисованы под руководством бывшего редактора газеты «Трудовая слава» Елены Александровны Аскаровой – человека творческого, обладающего множеством талантов, отметили в руководстве ДШИ.

Отделение активно развивается, осваивая новые формы и методы обучения, в процессе которого преподаватели стараются полнее раскрыть перед детьми многоцветие окружающей их действительности, научить видеть, понимать и любить красоту в жизни и создавать её вокруг себя.

Дания Рахматуллина.

Фото автора и из архива ДШИ