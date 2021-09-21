Самые активные избиратели живут в Частоозерском и Шатровском районах

Оперативную информацию о ходе выборов озвучили в облизбиркоме.

- Явка по Курганской области на первый день голосования составила порядка девятнадцати процентов. Это выше, чем в среднем по стране, - сообщил председатель Избирательной комиссии Курганской области Валерий Самокрутов

Ход избирательного процесса на избирательных участках нашего региона контролируют более двух тысяч семисот наблюдателей. С их стороны никаких замечаний в адрес областной избирательной комиссии не поступило. Однако пять официальных обращений в избирком пришло из других источников.

- Одно из них о возможном принуждении приписать сотрудников к конкретному избирательному участку поступило через Центральную избирательную комиссию, - обозначил ситуацию председатель областного избиркома. - Мы связались для выяснения обстоятельств с этой организацией, а материалы направили в правоохранительные органы для выяснения факта нарушения прав избирателя.

Кроме того, было обращение о проведении несанкционированного шествия на одном из избирательных участков, что также потребовало привлечения внимания со стороны органов правопорядка. Одним из важных обстоятельств, обеспечивающих право волеизъявления граждан, глава облизбиркома обозначил возможность воспользоваться форматом «Мобильный избиратель». Не все граждане в этот раз вовремя обратили внимание на то, как это можно осуществить. Ими были упущены сроки для регистрации по удобному для них месту голосования.

- Тринадцатого сентября был последний день, когда была возможность подать заявление. Мы об этом сообщали, - пояснил Валерий Самокрутов. - И вот вчера были звонки. Я объясняю тем, кто обратился: «Если вы живёте в районе, что вам мешает в течение трёх этих дней приехать и проголосовать там, где вы внесены в списки избирателей?» Мне отвечают: «Нет. Я хочу проголосовать в городе».

Есть и курьёзный случай, когда один из жителей области выразил стремление сейчас проголосовать ещё и по выборам президента, которые прошли в 2018 году. При всех немногочисленных случаях выражения претензий к ходу процесса, каких-либо замечаний к работе избирательных комиссий со стороны представителей политических партий и наблюдателей не поступало. Наибольшую активность на выборах в данный момент показали избиратели Частоозерского, Варгашинского, Мишкинского и Шатровского районов.

Константин Сапунов. Фото Николая Пушилина.