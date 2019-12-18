Самые искусные обвальщики мяса трудятся в Зауралье

Там в третий раз в рамках конкурса «Славим человека труда!» прошли состязания самой мужественной профессии. Отметим, что главным организатором мероприятия выступил зауральский мясокомбинат «Велес». За лидерство боролись девятнадцать участников из Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Ханты-мансийского автономного округа. Также впервые поучаствовать в этом престижном мероприятии приехали представители Омской делегации.

– География конкурсантов уже давно вышла за пределы Уральского федерального округа, и это говорит о том, что возрождение уважения, популяризация рабочих профессий идет полным ходом, - сказал губернатор Алексей Кокорин, открывая состязания. – Мы проводили социологический опрос, который показал: когда проходят финальные конкурсы по той или иной номинации, всегда возрастает число желающих поступить в профучилища. Это здорово, это на самом деле тот результат, для которого проводятся эти соревнования. Мы всячески будем их пропагандировать, содействовать при поддержке Президента России Владимира Путина и полномочного представителя Президента РФ в УФО Игоря Холманских.

В числе почетных гостей – депутат Государственной Думы РФ Александр Ильтяков и директор Всероссийского научно-исследовательского института мясной промышленности имени Горбатова, профессор Андрей Лисицын.

Главные атрибуты обвальщика - острый нож, перчатка и фартук из нержавеющей стали. Участникам предстоит разделать мясную тушу внушительных размеров. Мастерство конкурсантов оценивает компетентное жюри. В его составе представители всех регионов. Аккуратно, быстро, а главное чисто (минимум порезов на мясе) - три главных критерия оценки для победы в конкурсе.

– Нужно понимать, что ты делаешь полуфабрикат, главное - не изрезать выделяемые куски, иначе его никто покупать не будет, - пояснил молодой конкурсант Антон Кармацких.

Он шесть лет работает обвальщиком на предприятии «Велес», не раз участвовал в подобных конкурсах и занимал призовые места:

- Еще немаловажно - зачистка кости, чтобы на ней оставалось как можно меньше мяса, ведь это прямые убытки для предприятия.

Несмотря на то, что профессия мужская, среди конкурсантов – три представительницы прекрасного пола.

Кстати, организаторы превратили конкурс обвальщиков в настоящее шоу. В холле работала выставка мясной продукции, где все желающие смогли продегустировать колбасные и мясные деликатесы. Также гостей праздника порадовали яркие выступления курганских солистов и творческих коллективов. Ну и вдобавок, в течение всего мероприятия проводился розыгрыш лотереи с ценными призами.

И вот момент истины настал. Громкие аплодисменты и всех участников пригласили в центр зала для награждения. По итогам конкурса, в номинации «Лучший обвальщик мяса» среди профессионалов первое место занял зауралец Антон Кармацких (мясокомбинат «Велес»). Он показал рекордное время – 4 минуты 12 секунд. Второе – у представителя Тюменской области Алексея Цветкова (ОАО «ПурагроУк»), третье – у а Михаила Евдокимова (мясокомбинат «Велес»).

Среди обучающихся образовательных учреждений в номинации «Лучший обвальщик мяса» первое место занял студент Курганского техникума сервиса и технологий Павел Семенов, второе - у Алексея Скорика из КГСХА им. Т.С. Мальцева, третье – у студента Омского техникума мясной и молочной промышленности Владислава Шмидта.

Отметим, что все без исключения участники получили дипломы и памятные призы.

Фото Александра Кадникова.