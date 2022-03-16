Самый гостеприимный Туристско-информационный центр России работает в Кургане

Всероссийский конкурс туристско-информационных организаций проводился с целью повышения качества предоставления услуг и продвижения деятельности туристско-информационных центров в России.

На конкурс 2022 года заявки подали 69 организаций из 55 регионов от Сахалина до Калининграда.

По результатам конкурса были выбраны 10 лучших туристско-информационных центров России по итогам работы в 2021 году.

Еще пять стали победителями новых специальных номинаций, которые появились в 2022 году: «Самая креативная идея для продвижения», «Брендинг туристской организации», «Самый необычный офис ТИЦ» и, наконец, «Самый гостеприимный ТИЦ», им по праву назван Курганский!

Всероссийский конкурс «Лучший ТИЦ» проводится с 2017 года как отраслевая награда, присуждается по итогам комплексной оценки работы ТИЦ за предыдущий год. Организатор конкурса — Некоммерческое партнерство «Национальная ассоциация информационно-туристских организаций». Мероприятие проводится при информационной поддержке Федерального агентства по туризму.

Кроме того, 9 марта ТИЦ Кургана вошёл в ТОП-5 лучших туристско-информационных центров по итогам народного голосования.