Санкции не повлияют на строительство спортивных объектов в Зауралье

В Курганской области выполнят все запланированные на этот год работы по строительству и капитальному ремонту спортивных объектов. Санкции западных стран и рост цен этому не помешают, рассказал заместитель губернатора Курганской области Константин Малышев.

По его словам, каждый строящийся или ремонтируемый крупный социальный объект в регионе курируется представителями областного правительства, чтобы не допустить срыва сроков введения объектов в эксплуатацию.

В 2022 году в Зауралье запланирован ремонт почти 15 спортивных объектов, строительство четырех пришкольных мини-стадионов в Кургане, Шадринске и Далматово. На конец текущего года запланировано подписание контракта с подрядчиком и начало строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Шумихе.

В 2022 году будет выполнен третий, заключительный, этап работ по обустройству Центра зимних видов спорта в Кургане: запланирована подготовка проектно-сметной документации, прохождение необходимой экспертизы и согласований для устройства ограждения по периметру, устройству системы видеонаблюдения, монтаж системы «Старт-финиш», а также будут приобретены механизирующие устройства для прокладки лыжни.

Реализовать эти планы поможет, в том числе федеральная поддержка. В этом году регионы получат из государственной казны более 1 млрд рублей на закупку спортивного оборудования. Правительство направит более 2 млрд рублей на создание более 80 умных спортивных площадок по всей стране.

«Правительство, несмотря на санкции, продолжает создавать инфраструктуру, развивать массовый и детско-юношеский спорт, проводить соревнования, в том числе с участием иностранных спортсменов. Работа направлена на достижение поставленной президентом цели: не менее 70% россиян должны вести активный образ жизни и заниматься спортом», - отметил заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

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