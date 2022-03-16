Сегодня день рождения известного курганского краеведа Валерия Бездомова. Валерий Иванович родился 11 марта 1931 года в коммуне имени Ильича Шутихинского сельсовета Катайского района Уральской области, ныне – Курганской. 11 марта исполняется 90 лет со дня рождения БЕЗДОМОВА ВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА, курганского краеведа, члена Зауральского генеалогического общества имени П. А. Свищёва.

Валерий Иванович родился в 1931 году в коммуне имени Ильича Шутихинского сельсовета Катайского района Уральской области, ныне – Курганской. Был шестым, предпоследним ребенком в семье. В 1940 году пошел в 1-й класс Бисеровской начальной школы. С 1948 по 1951 Валерий Иванович учился в Катайском педучилище. Здесь получил хорошие знания и умения. С 1951 года началась служба в Советской Армии. В УралВО посчастливилось встретиться с маршалом Победы Георгием Константиновичем Жуковым, под его руководством быть участником окружных учений. С этого же года по 1954 г. – учился в Челябинском военном авиационном училище связи дальней авиации. Потом – служба в частях стратегической авиации на Украине, в Поволжье, на Дальнем Востоке. В 1960 году демобилизовался и приехал в Курган. В 1969 году заочно окончил КГПИ по специальности история. Работал в школах города Кургана. Кроме основного предмета вел трудовое и производственное обучение с художественным уклоном, изобразительное искусство, черчение и даже начертательную геометрию по личной программе. Вел многочисленные кружки по живописи, линогравюре, мозаике из шпона, художественной керамике, резьбе по дереву, художественному выпиливанию, художественному выжиганию, фото и кино. С марта 1991 года на пенсии. Награждён четырьмя медалями, отмечен Почётными грамотами , многими Дипломами, в том числе – «Мастер золотые руки» (1995 год), «Лауреат» (в номинации «Резьба по дереву», 2000 год), а также благодарственными письмами.

Валерий Иванович Бездомов профессионально занимается изучением истории своего края, печатается во многих средствах массовой информации, в том числе и с редакцией Издательского Дома «Новый мир». В 2011 году у него вышла книга «Рассказы зауральского краеведа». Книга является сборником статей, очерков, рассказов, опубликованных автором в разные годы. Более пятисот страниц этого издания посвящены историческим событиям в Зауралье. Книга написана на основе архивных документов, богато иллюстрирована фотографиями.

Открывается она материалами о декабристах, этой темой автор занимается более 50 лет. Далее автор касается крестьянства края, истории образования, здравоохранения, экологии.

Большое место в книге занимает материал о воинских частях, сформированных в Кургане: № 32, № 276 лыжных и № 25 учебном танковом полках. О наших славных земляках ― Маршале Советского Союза Филиппе Ивановиче Голикове, Герое Советского Союза генерал-полковнике Михаиле Степановиче Шумилове. Включены воспоминания о Маршале Победы Георгии Константиновиче Жукове и тружениках тыла.