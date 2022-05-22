Сегодня день рождения у главного редактора у культового советского журнала «Вокруг света» Александра Полещука

Александр Александрович Полещук родился 12 мая 1941 года в селе Юдино Юдинского сельсовета Петуховского района Челябинской области, ныне город Петухово — административный центр Петуховского района Курганской области. Отец техник-интендант 1-го ранга Александр Ильич Полещук (1912 — декабрь 1941), начальник финансового довольствия 126-го корпусного артиллерийского полка, пропал без вести на фронте; мать, Анна Антоновна, работала фельдшером-акушеркой в железнодорожной амбулатории станции Петухово[1].

Трудовую карьеру начал сразу после окончания средней школы, работал в петуховской районной газете «Трудовое знамя», был секретарём Петуховского райкома комсомола. Печатался в областных газетах «Советское Зауралье» и «Молодой ленинец».

В 1964—1968 гг. — заведующий отделом свердловской газеты «На смену!».

В 1965 году окончил факультет журналистики Уральского государственного университета (Свердловск). Проходил трёхмесячную производственную практику в курганской областной газете «Советское Зауралье» (ныне «Новый мир»).

В 1971 году окончил аспирантуру факультета журналистики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

После переезда в Москву занимал должности референта секретаря ЦК ВЛКСМ, заведующего сектором печати, радио и телевидения ЦК ВЛКСМ.

В 1977—1983 гг. — заместитель главного редактора советско-болгарского журнала «Дружба».

В 1983-2000 гг. — главный редактор журнала «Вокруг света» и приложения фантастики и приключений «Искатель» (1983—1996) (в 1996 году «Искатель» стал самостоятельным изданием и юридическим лицом). Организатор и председатель редакционного совета книжной серии «Библиотека «Вокруг света» (1991—1996), составитель и редактор ряда книг серии. В «Библиотеке “Вокруг света», продолжившей традицию книжных приложений к журналу, которые выпускались в 1891—1917 гг. издателем И.Д. Сытиным, впервые опубликованы: собрания сочинений Р. Сабатини (15 томов), К. Мая (10 томов), не издававшиеся в СССР романы Р. Киплинга, Л. Буссенара, Л. Жаколио, Г. Эмара, Э. Сальгари, П. Бенуа, А. Маклина и других писателей.

С 2001 по 2015 гг. — главный редактор научно-популярного журнала Российской государственной библиотеки «Восточная коллекция». Был также ведущим клуба «Восточная коллекция». С 1 января 2016 года по финансовым причинам прекратил существование журнал «Восточная коллекция»[4].

Автор ряда документальных книг.

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