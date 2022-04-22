Сегодня курганскому бассейну «Дельфин» исполнилось 40 лет

В 1982 году бассейн начал работу. В1998 году администрация Кургана передала бассейн Курганскому государственному университету. С этого момента плавание стало частью образовательного процесса студентов. Учреждение всегда открыто и для всех горожан, которые ведут здоровый образ жизни. Тысячи курганских детей именно в бассейне «Дельфин» научились плавать.

Сегодня бассейн «Дельфин» — это физкультурно-оздоровительный комплекс. Здесь работает солярий, есть соляная пещера, акватренажеры, действует единственный в Кургане тренажерный зал для самых юных курганцев, проходят занятия по художественной гимнастике и аквааэробике.

Медиацентр КГУ к юбилейной дате подготовил видео, где мы можем увидеть уникальные кадры истории любимого всеми нами бассейна «Дельфин».

Источник: Курганский государственный университет.

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