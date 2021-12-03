Сегодня в России отмечают День матери

День матери — международный праздник в честь матерей. В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин, в отличие от Международного женского дня, когда поздравления принимают все представительницы женского пола. В разных странах этот день приходится на разные даты, сообщает Википедия.

В основном, в мире День матери отмечается во второе воскресенье мая, в том числе на Украине, в Эстонии, США, на Мальте, Кипре, в Дании, Финляндии, Германии, Италии, Турции, Австралии, Японии, Бельгии, Бразилии, Канаде.

День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября, в Египте — 21 марта, в Белоруссии — 14 октября, в Грузии — 3 марта, в Армении — 7 апреля. В Республике Казахстан день матери отмечается в третье воскресенье сентября, в Киргизии — в третье воскресенье мая, в Великобритании — в первое воскресенье марта, в Греции — 9 мая, в Польше — 26 мая. Шведы и французы поздравляют своих матерей в последнее воскресенье мая. Сербы — в декабре[6]. В Венгрии, Испании, Португалии и Литве[7] день матери отмечается в первое воскресенье мая. На Филиппинах — 10 мая.Имеющегося в статье списка источников недостаточно для проверки отдельных утверждений. Сведения без сносок могут быть удалены. Вы можете улучшить статью, внеся более точные указания источники.

В Российской империи День матери впервые был проведен 1 декабря 1915 года в Первом Петроградском отряде скаутов по инициативе Главного инструктора скаутмастера Рагнара Акселевича Фернберга[8]. В ходе работы Первого съезда по скаутизму 26—30 декабря 1915 года в Петрограде, этот праздник был принят для проведения всеми формированиями русских скаутов (юных разведчиков)

В Российской Федерации праздник День матери учреждён в 1998 году. Инициатива учреждения этого праздника принадлежит комитету Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодёжи. Цель праздника — поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного человека — матери.

Чествование женщины-матери имеет многовековую историю. День почитания матери происходит от древнегреческого культа матери. Официальные мистерии с обрядами в честь Кибелы, или Реи, Великой матери богов, устраивались в мартовские иды во всей Малой Азии.

С XVII по XIX век в Великобритании отмечалось так называемое «Материнское воскресенье» (англ. Mothering Sunday) — во второе воскресенье Великого поста, посвящённое чествованию матерей по всей стране.

В США День матери впервые публично был поддержан известной американской пацифисткой Джулией Уорд Хоув в 1872 году. «День матери» по версии Джулии Уорд — день единства матерей в борьбе за мир во всём мире. Концепция Джулии Уорд не нашла широкой поддержки ни в США, ни в других странах.

В 1907 году американка Анна Джарвис из Филадельфии выступила с инициативой чествования матерей в память о своей матери. Анна написала письма в государственные учреждения, законодательные органы и выдающимся лицам с предложением один день в году посвятить чествованию матерей. В 1910 году штат Виргиния первый признал День Матери официальным праздником. В 1914 году президент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным праздником в честь всех американских матерей.

Вслед за США второе воскресенье мая объявили праздником 23 страны (в их числе: Бахрейн, Гонконг, Индия, Малайзия, Мексика, Никарагуа, Объединённые Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Сингапур, Австралия, Украина, Эстония[12] и др.), а ещё более тридцати отмечают праздник в другие дни.

В США и Австралии существует традиция носить в этот день на одежде цветок гвоздики. Причём цвет имеет значение, так цветная гвоздика говорит о том, что мать человека жива, а белые цветы прикалывают к одежде в память об ушедших матерях[12].

В России уже несколько лет проходит Всероссийская социальная акция ко Дню матери, «Мама, я тебя люблю!». В предпраздничную неделю проходят рамочные мероприятия, в частности раздача промооткрыток, которые можно отправить почтой или просто подарить маме. Символом социальной акции является незабудка.

Фото Елены Бородиновой.