Сегодня вторая фура с гуманитарной помощью курганцев отправилась на Донбасс

Первый большегруз для нуждающихся в помощи жителей Донбасса курганские единороссы начали собирать ещё в начале февраля. Так совпало, что по назначению он отправился в день начала спецоперации 24 февраля. Доставив двадцать две тонны гуманитарной помощи, фура на днях вернулась обратно и практически сразу встала под новую загрузку.

«У нас в эту фуру войдёт масло растительное из ППК «Возрождение Куртамышского района полтонны, - перечисляет содержание груза заместитель секретаря Курганского регионального отделения партии «Единая Россия» Родион Вяткин. - Ещё тонну дал КФХ Невзоров из Кетовского района. Пять тонн пшеничной муки дало предприятие «Кургансемена». Предприниматель Воротынцева дала более шестисот банок мясной тушёнки. Предприятие «Зауральские напитки» дало пять тонн питьевой воды. ЗАО «Картофель» предоставило пять тонн картофеля. Предприятие «Рус-Ойл» предоставило спецодежду – сапоги, куртки, каски, альпинистское снаряжение. Швейная фабрика предоставила школьную форму».

Большую помощь оказали и жители Курганской области в частном порядке. Приносили, присылали одежду, продукты, пусть и небольшие, такие, как чай, печенье, сладости, а также предметы гигиены и так далее.

«К нам пришёл запрос, что жители Донбасса просят элементарные вещи – спички, соль, - пояснил Родион Вяткин. - Мы обратились в торговую сеть «Метрополис». Они не отказали и предоставили большое количество и того, и другого в наш гуманитарный груз».

Итого фура с полной загрузкой в двадцать тонн в очередной раз повезла помощь жителям народных республик. Место её разгрузки в Крыму. Оттуда груз к конечному месту назначения доставит транспорт МЧС. А здесь продолжится работа по формированию следующей партии вещей и продуктов. Кроме того, уже идёт сбор строительных материалов.

«Откликнулись наши предприниматели, арендаторы леса на то, чтобы безвозмездно передать на Донбасс доски, стройматериалы, - рассказал Родион Вяткин. - Кто-то даёт пять кубов, кто-то тридцать кубов доски. Пока на бумаге мы насобирали двести тридцать кубометров. Это четырнадцать предпринимателей готовы нам дать. Кто-то даёт даже стеновые панели».

Сейчас прорабатывается вопрос, как этот груз доставить по назначению. Кроме того, начались переговоры с курганскими производителями медикаментов, чтобы подготовить к отправке ещё и этот вид гуманитарной помощи.

Константин Сапунов. Фото Николая Пушилина.

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