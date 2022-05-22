Секретарь Союза журналистов России встретился с курганскими коллегами

В Курганской областной универсальной научной библиотеке имени Югова состоялся журналистский медиафорум «Зауральская летучка — 2022». Одним из спикеров стал секретарь Союза журналистов России и главный редактор журнала «Журналистика и медиарынок» Владимир Касютин.

«Мой разговор пойдёт о том, что касается региональных и муниципальных СМИ. Как сохранить аудиторию и подписную базу, обменяться опытом, узнать, что делается в других регионах. Не один из возможных путей нельзя считать универсальным. Если говорить про экономику, то все меньше и меньше можно говорить про рекламу», - отметил Владимир Касютин.

Он считает, что СМИ до сих пор довольно сильно влияют на массовую аудиторию: «Попытки визуализации помогают влиять на реализацию контента. Очень многие редакции кинулись в визуализацию онлайн. Это не даёт больших денег, но даёт возможность удерживать аудиторию».

Он провёл мастер-класс по теме «Пресса России: актуальные проекты и темы», постарался затронуть основные проблемы современной журналистики и пути их решения.

Василий Малухин. Фото Николая Пушилина.

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