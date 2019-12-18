Семь лет вместе

Началось все с «бизнесзавтрака». За столом в уютном кафе встретились друзьяпредприниматели, журналисты и все те, кто хотел поздравить коллег с этим знаменательным днем.
– Ребята не стоят на месте. Они постоянно двигаются вперед. Бизнесинкубатор работает с молодыми людьми, которые полны идей и хотят развивать свое дело. Это не благотворительность, а тяжелый и интересный труд, большой вклад в развитие региона, – подчеркнул директор областного департамента экономического развития Сергей Чебыкин.
Начало пути
19 мая 2009 года решением правительства Курганской области, департаментом экономического развития была открыта первая в нашем регионе организация инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства – Государственное унитарное предприятие Курганской области «Бизнесинкубатор Курганской области».
И вот уже семь лет он успешно осуществляет свою деятельность по разным направлениям.
Руководитель Бизнесинкубатора Артур Юсупов, подводя итоги реализации программы «Ты – предприниматель» 2015 года, подчеркнул, что семилетие – это определенная веха. Обучено более семи тысяч человек, порядка пяти тысяч из них сегодня успешно развивают свои проекты на благо экономики Зауралья. Заключаются экспортные контракты. Большая работа ведется и со школьниками.
– По молодежному предпринимательству мы являемся лучшими в стране два года подряд. Центры поддержки экспорта и предпринимательства входят в «топ5» в России. Также они являются лучшими в Уральском федеральном округе,– с гордостью сказал Артур Юсупов.
Тёплые отношения
Всего этого удалось добиться благодаря сплоченной команде, которую молодые бизнесмены смело называют своей семьей, приходят сюда за советом и поддержкой. К примеру, Денис Чирков в 2011 году прошел здесь курс школы предпринимателя. Сейчас он представляет учебный центр, который занимается подготовкой специалистов в сфере охраны труда, пожарной, электро и промышленной безопасности.
– По сей день я обращаюсь за помощью в Бизнесинкубатор. У них проходят очень интересные мероприятия, приглашаются спикеры из разных регионов, участвуют местные тренеры, которые дают много полезной информации. У наших ребят есть возможность посещать выездные форумы и выставки. Это огромный опыт, – уверенно заявляет молодой человек.
Достойные ученики
Директор Центра поддержки предпринимательства Алена Шорохова с улыбкой вспомнила, как практически каждый из присутствующих в зале гостей пришел на предпринимательские курсы:
– Одни говорили, что у них есть станок, другие хвалились, что умеют блестяще выполнять ту или иную работу, а третьи и вовсе пришли без идеи, но с большим желанием учиться, развиваться и делать чтото полезное. А сейчас передо мной сидят уже настоящие предприниматели, которые получили гранты, хорошо зарекомендовали себя. Многие участвовали в крупных конкурсах и привезли в Курган победные статуэтки и дипломы.
Константин Пчаков начал участвовать в семинарах, которые проводил Бизнесинкубатор, два года назад. После общения с профессиональными спикерами он захотел попробовать свои силы в конкурсе «Ты – предприниматель».
– На региональном уровне мой проект оценили по достоинству. Я стал победителем. Затем уже представлял его на федеральном уровне и в своей номинации занял первое место, – поделился Константин.
В бизнесмены бы пошёл…
В свой день рождения Бизнесинкубатор презентовал новые продукты обособленных подразделений – Центров поддержки предпринимательства и экспорта. Специалисты дали оценку свободных рыночных ниш в Курганской области, нашли потенциальные направления для развития бизнеса.
– К примеру, в Варгашинском районе полностью отсутствуют ветеринарные услуги. Если мы с вами посмотрим на количество людей, проживающих в данной местности, это ни много ни мало – 19 тысяч человек. Если они захотят подстричь свою кошечку или собачку, то вынуждены будут поехать в Курган, – объяснила Алена Шорохова.
После обеда прошел семинар «Низкобюджетный маркетинг». Спикером выступил специалист по увеличению продаж и привлечению клиентов Павел Терский. Он поделился секретом, что делать, если реклама не работает и люди не хотят покупать.
2009 год – открытие Бизнесинкубатора Курганской области и информационноконсультационных центров в каждом муниципальном образовании региона.
2010 год – начало реализации Федеральной программы «Ты – предприниматель», первый Форум молодых предпринимателей Зауралья.
2011 год – получение лицензии на образовательную деятельность.
2012 год – проведение первого молодежного Бизнеслагеря Зауралья.
2013 год –создание Центра поддержки экспорта.
2014 год – Курганская область признана лидером по развитию молодежного предпринимательства.
2015 год –появление Центра поддержки предпринимательства.
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