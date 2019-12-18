Семь лет вместе

Началось все с «бизнес­завтрака». За столом в уютном кафе встретились друзья­предприниматели, журналисты и все те, кто хотел поздравить коллег с этим знаменательным днем.

– Ребята не стоят на месте. Они постоянно двигаются вперед. Бизнес­инкубатор работает с молодыми людьми, которые полны идей и хотят развивать свое дело. Это не благотворительность, а тяжелый и интересный труд, большой вклад в развитие региона, – подчеркнул директор областного департамента экономического развития Сергей Чебыкин.

Начало пути

19 мая 2009 года решением правительства Курганской области, департаментом экономического развития была открыта первая в нашем регионе организация инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства – Государственное унитарное предприятие Курганской области «Бизнес­инкубатор Курганской области».

И вот уже семь лет он успешно осуществляет свою деятельность по разным направлениям.

Руководитель Бизнес­инкубатора Артур Юсупов, подводя итоги реализации программы «Ты – предприниматель» 2015 года, подчеркнул, что семилетие – это определенная веха. Обучено более семи тысяч человек, порядка пяти тысяч из них сегодня успешно развивают свои проекты на благо экономики Зауралья. Заключаются экспортные контракты. Большая работа ведется и со школьниками.

– По молодежному предпринимательству мы являемся лучшими в стране два года подряд. Центры поддержки экспорта и предпринимательства входят в «топ­5» в России. Также они являются лучшими в Уральском федеральном округе,– с гордостью сказал Артур Юсупов.

Тёплые отношения

Всего этого удалось добиться благодаря сплоченной команде, которую молодые бизнесмены смело называют своей семьей, приходят сюда за советом и поддержкой. К примеру, Денис Чирков в 2011 году прошел здесь курс школы предпринимателя. Сейчас он представляет учебный центр, который занимается подготовкой специалистов в сфере охраны труда, пожарной, электро­ и промышленной безопасности.

– По сей день я обращаюсь за помощью в Бизнес­инкубатор. У них проходят очень интересные мероприятия, приглашаются спикеры из разных регионов, участвуют местные тренеры, которые дают много полезной информации. У наших ребят есть возможность посещать выездные форумы и выставки. Это огромный опыт, – уверенно заявляет молодой человек.

Достойные ученики

Директор Центра поддержки предпринимательства Алена Шорохова с улыбкой вспомнила, как практически каждый из присутствующих в зале гостей пришел на предпринимательские курсы:

– Одни говорили, что у них есть станок, другие хвалились, что умеют блестяще выполнять ту или иную работу, а третьи и вовсе пришли без идеи, но с большим желанием учиться, развиваться и делать что­то полезное. А сейчас передо мной сидят уже настоящие предприниматели, которые получили гранты, хорошо зарекомендовали себя. Многие участвовали в крупных конкурсах и привезли в Курган победные статуэтки и дипломы.

Константин Пчаков начал участвовать в семинарах, которые проводил Бизнес­инкубатор, два года назад. После общения с профессиональными спикерами он захотел попробовать свои силы в конкурсе «Ты – предприниматель».

– На региональном уровне мой проект оценили по достоинству. Я стал победителем. Затем уже представлял его на федеральном уровне и в своей номинации занял первое место, – поделился Константин.

В бизнесмены бы пошёл…

В свой день рождения Бизнес­инкубатор презентовал новые продукты обособленных подразделений – Центров поддержки предпринимательства и экспорта. Специалисты дали оценку свободных рыночных ниш в Курганской области, нашли потенциальные направления для развития бизнеса.

– К примеру, в Варгашинском районе полностью отсутствуют ветеринарные услуги. Если мы с вами посмотрим на количество людей, проживающих в данной местности, это ни много ни мало – 19 тысяч человек. Если они захотят подстричь свою кошечку или собачку, то вынуждены будут поехать в Курган, – объяснила Алена Шорохова.

После обеда прошел семинар «Низкобюджетный маркетинг». Спикером выступил специалист по увеличению продаж и привлечению клиентов Павел Терский. Он поделился секретом, что делать, если реклама не работает и люди не хотят покупать.

2009 год – открытие Бизнес­инкубатора Курганской области и информационно­консультационных центров в каждом муниципальном образовании региона.

2010 год – начало реализации Федеральной программы «Ты – предприниматель», первый Форум молодых предпринимателей Зауралья.

2011 год – получение лицензии на образовательную деятельность.

2012 год – проведение первого молодежного Бизнес­лагеря Зауралья.

2013 год –создание Центра поддержки экспорта.

2014 год – Курганская область признана лидером по развитию молодежного предпринимательства.

2015 год –появление Центра поддержки предпринимательства.