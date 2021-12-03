Семья Мильчаковых из Далматово стала победителем конкурса «Мама+ папа +я =

Семья Мильчаковых по итогам 2020 года стала победителем областного смотра-конкурса спортивных семей «Мама+ папа +я = спортивная семья» среди сельских команд. При подведении итогов учитывалось участие как самой семьи, так и её отдельных членов в соревнованиях всероссийского, областного и муниципального уровней, наличие знаков отличия ГТО, выступления и публикации в СМИ, пропаганда физкультуры и спорта. Как этой семье, воспитывающей трёх детей, удаётся участвовать в спортивных и творческих конкурсах, да ещё и побеждать в них – в беседе с мамой Людмилой Мильчаковой.

Людмила Анатольевна, это ведь было не первое участие вашей семьи в смотре-конкурсе?

– Впервые наша семья приняла участие в областном конкурсе спортивных семей в 2019 году. Итоги в нём подводятся по результатам предшествующего года, на тот момент 2018-го. Там мы заняли 4-е место. Ранее, в 2018-м году, наша далматовская семья Лежушкиных стала бронзовым призёром, поэтому у нас появился азарт, ну а силы воли для нужных результатов нам, спортсменам, не занимать. Вот так в 2020 году, изрядно потрудившись, конечно, себе в удовольствие, мы одержали первую победу на областном уровне. Далее был трудный год пандемии, когда почти все спортивно-массовые мероприятия были отменены, и возможности для достижения своих целей и реализации идей у спортсменов было очень мало. Да и, как говорят спортсмены, не так тяжело достичь вершины, куда труднее удержать лидерство. Но оказалось, что другим спортивным семьям региона было не легче, и в 2021 году наши результаты вновь оказались лучшими. В Курганской области достаточно сильных спортивных семей, есть среди них те, кто много лет не сходил с верхних ступенек пьедестала этого конкурса. Это семья Якуничевых из Кетовского района, семья Туйчиевых из Варгашинского района, семья Пискарёвых из нашего района, ну и подрастают и ведут активный образ жизни всё больше и больше молодых семей, поэтому нам есть с кем состязаться.

Как давно вы с супругом стали заниматься спортом?

– Муж Денис начал искать себя в спорте с 9 лет. Первыми секциями выбрал карате, настольный теннис и волейбол. Но по-настоящему стать спортсменом помог ему Юрий Осминин, тренер Шадринской ДЮСШ по лыжным гонкам. В институте Денис плотно начал заниматься полиатлоном с Александром Леонтьевым и вскоре выполнил норматив мастера спорта России.

Я же пришла в спортивный мир позже, в 13 лет, благодаря девчонкам с моей улицы. Одной из них была Елена Никулина – теперь Лежушкина, которая на тот момент была уже чемпионкой области по лыжным гонкам, хотя я об этом тогда не знала. Мне просто хотелось чем-то занять свободное время, узнать новое и расширить свой круг общения. Моим первым тренером стала Ольга Рычкова, потом я перешла уже к постоянному наставнику Сергею Поташкину, с которым позднее мы и начали осваивать новый для района вид спорта – зимний полиатлон. В Шадринском техникуме физкультуры я выполнила норматив КМС с тренерами Леонидом Нестеровым и Александром Огаровым, ну а звание мастера спорта получила в институте под руководством Александра Леонтьева.

Чем был вызван выбор профессии?

– К тренерству мы пришли не сразу, пробовали свои силы в педагогике, но мысль перейти на тренерскую работу была. После неожиданного для нас приглашения Сергея Алексеевича Поташкина в Далматовскую ДЮСШ мы быстро переехали из Шадринска, где тогда жили, в Далматово.

Как своих детей приучали к спорту?

– Чтобы приучить ребёнка к физкультуре и спорту, да и вообще к любой деятельности, нужно подать пример, детям нужен ориентир и образец для подражания. Для наших детей – это мы, их родители. Многие люди считают, что у детей спортсменов или детей музыкантов, например, нет иного пути, как пойти по стопам родителей, но это совершенно не так. Ведь спорт и активные занятия физкультурой – это просто образ жизни. Наша старшая дочь Ульяна, например, начинала активно заниматься танцами, ходила в музыкальную школу и только потом спортивную. Сейчас параллельно с занятиями в секции полиатлона она самостоятельно увлекается кулинарией, вязанием и шитьём, рисованием и прикладным творчеством, игрой на гитаре, укулеле, а недавно опробовала новый инструмент – калимбу. Егор предпочитает игры на свежем воздухе, где есть детский городок непременно с горкой, обожает воду, сейчас активно изучает велосипед. Младшую Лизу на месте не удержать, может за один день пройтись по занятиям сразу трёх тренеров, и ей это только в радость. Помимо этого она очень любит петь и танцевать. Присутствует в жизни наших детей и компьютер. В конкурсе спортивных семей с нами уже второй год участвует Ульяна. Конечно, она у нас самый основной зачётник по баллам, обгоняет и папу, и маму.

Какие знаки ГТО и кто в семье имеет?

– В нашей семье много медалей, а теперь и знаков ГТО. Так как нормативы ввели не так давно, то у нас с папой всего лишь по одному золотому знаку, а вот у Ульяны коллекция собирается с самого начала: I, II, III ступени – все золотые. Лиза тоже успешно сдала нормативы I ступени, у неё серебряный знак. Нормативы для специальной категории, в которой находится Егор, ещё разрабатываются, но он уже готовится к их сдаче: осваивает упражнения на гибкость, пресс, бег и лыжи.

Как вам удаётся увлечь за собой своих учеников и их родителей?

– Считаю, что каждый должен вести активный и спортивный образ жиз ни, совсем не обязательно на профессиональном уровне. Просто нужно найти активное занятие по душе, потребностям и комфортное именно для себя, и своего ритма жизни.

Популяризация начинается с примера: личного – мы с мужем до сих пор занимаемся любительским спортом; семейного – все вместе принимаем участие в соревнованиях; на примере воспитанников – с ребятами мы ставим рекорды, а уже потом они сами выставляют свои фото с заслуженными медалями у себя на страничках в соцсетях; на примере родителей воспитанников – вместе мы ходим в походы и по возможности совершаем прогулки выходного дня, ищем скрытые спортивные таланты в родителях. Это всё наша жизнь, наша любимая работа, приносящая нам удовлетворение и, надеемся, пользу окружающим.